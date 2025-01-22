Раскручивал TikTok, сдавая бывших коллег: в Кировоградской области задержали экс-военного
Буквально за несколько часов видео просмотрело 220 тысяч пользователей. В СБУ отметили, что его могли использовать российские военные для корректировки ударов по ВСУ.
Бывший военный из Кропивницкого на странице социальной сети распространил видео перемещения военной техники через прифронтовую территорию Украины в первый год войны. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении.
В ведомстве отметили, что для "раскрутки" своего информресурса в "TikTok" мужчина разместил видео, на котором видно военную технику и действующих военнослужащих. Через несколько часов его посмотрело 220 тыс. пользователей. Видео могли использовать российские военные для корректировки ударов по Силам обороны.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины). Ему грозит до пяти лет.
Напомним, 19 января пресс-служба СБУ сообщила о выдвижении подозрения журналисту, который работал телеведущим на телеканалах Виктора Медведчука и Евгения Мураева "Наш" и "NewsOne". Подозрения касались активности YouTube-канала, на котором фигурант общался с людьми, которые поддерживали или оправдывали российское вторжение. В заявлении СБУ не указывали имени, но дальнейший ход дела и суд подтвердил, что речь идет о Максе Назарове.
Позже, 21 января ему избрали меру пресечения. Суд отправил Макса Назарова под домашний арест с правом выхода под залог в размере 12 млн грн.
Также был задержан пророссийский блогер, который выступал на подсанкционных телеканалах. По информации украинского блогера Сергея Стерненко, подозрение получил пропагандист пророссийских каналов Дмитрий Корнийчук.