"Необхідно пройти БЗВП" і "Солдат резерву": юрист розповів про нюанси позначок у "Резерв+"
Військовозобов'язані можуть бачити у застосунку "Резерв+" позначки про необхідність пройти БЗВП або "Солдат запасу". Адвокат Геннадій Капралов пояснив, чи можна їх ігнорувати і як за це карають.
Користувачів застосунку "Резерв+" для військовозобов’язаних можуть стривожити позначки "Потрібно пройти БЗПВ" і "Солдат запасу". Правозахисник у коментарі УНІАН 8 жовтня пояснив, що це насправді означає.
Мобілізація в Україні: що означає позначка "Потрібно пройти БЗПВ"
БЗВП — це базова загальновійськова підготовка, яка може тривати 1-3 місяці. Якщо користувач вже пройшов навчання, але відповідні дані не з'явились у застосунку, Капралов радить проконсультуватись з адвокатом. Можна надіслати заяву у ТЦК з документами на підтвердження того, що БЗВП вже пройдена.
Зокрема, це може бути:
- свідоцтво або посвідчення про проходження БЗВП;
- довідка з вишу або військової кафедри;
- виписка з наказу про проходження БЗВП;
- документ з навчального центру або військової частини.
Тим, хто має військову спеціальність і ніколи не служив, теж можуть запропонувати пройти навчання. Однак, як наголосив юрист, це не означає автоматичну мобілізацію.
"Після проходження підготовки така особа вважатиметься повноцінно підготовленою до служби в резерві", — пояснив він.
Військовозобов'язаному можуть надіслати повістку, і тоді він зобов'язаний прийти у ТЦК. Потім його можуть направити на ВЛК і, якщо комісія визнає його придатним до служби, вже мобілізувати.
Мобілізація в Україні: що означає позначка "Солдат резерву"
Капралов розповів, що така позначка свідчить про перебування військовозобов'язаного у резерві ЗСУ.
"Цих осіб можуть викликати до ТЦК за повісткою і потім мобілізувати — якщо вони не мають реалізованого права на відстрочку, і стан здоров'я дозволяє їм проходити службу в армії. Також така особа також може за власним бажанням підписати контракт з ЗСУ", — зазначив він.
Що буде якщо проігнорувати позначку про БЗВП
Адвокат запевнив, що покарання у вигляді штрафу за ігнорування позначки "Потрібно пройти БЗПВ" не передбачено. Однак студентам, які не пройшли підготовку, може загрожувати відрахування.
Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що ТЦК отримали доступ до даних військовозобов’язаних з демографічних реєстрів, від навчальних закладів, ДРАЦС й із багатьох інших джерел. Адвокат Роман Сімутін пояснив, яку інформацію збиратиме нова система.
Нардеп Олександр Федієнко заявив, що парламентарі можуть піти на фронт, "якщо треба". З його слів, добровольців в Україні суттєво поменшало, а ворог продовжує тиснути.