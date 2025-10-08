"Питань немає": нардеп Федієнко заявив, що депутати можуть піти воювати за Україну (відео)

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко сказав, що парламентарі можуть піти захищати Україну від російського загарбника, "якщо треба". За його словами, зараз кількість охочих поповнити ряди ЗСУ в українському суспільстві значно впала.

За словами нардепа Федієнка, після трьох хвиль добровольців охочих ставати на захист України суттєво поменшало. Депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ" від 7 жовтня, що "суспільство в цілому не розуміє, що таке війна".

Нардеп Федієнко розповів про проблеми поповнення ЗСУ. На відео з 20:30.

"А ворог тисне, і нам треба вже, можливо, ухвалювати рішення для суспільства: воно буде захищати Україну? Треба — депутати підуть захищати, питань немає. До речі, я сам і контракт підписав, і пройшов ВЛК", — сказав парламентар.

Він додав, що росіяни при цьому всіма способами намагаються вплинути на суспільство та сформувати негативний образ територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, розповсюджуючи відео та повідомлення в соцмережах. За словами Федієнка, окупанти розуміють, що ТЦК — єдиний орган в Україні, що наповнює Сили оборони, тому намагаються "підірвати" його зсередини.

"Якщо його розвалити, це зупинить поповнення Збройних сил України й інших військових формувань, що призведе до втрат територій і військовослужбовців", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, народний депутат Роман Костенко 7 жовтня заявив, що молоді українці віком від 18 до 24 років вступають до лав ЗСУ, щоб після року служби мати можливість виїхати з країни. Такі умови передбачає "контракт 18-24".

Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний 16 вересня прогнозував завершення каденції Верховної Ради IX скликання найближчим часом. На його думку, в Україні наступного року буде новий склад парламенту, втім нардеп зазначив, що може помилятися.