"Вопросов нет": нардеп Федиенко заявил, что депутаты могут пойти воевать за Украину (видео)

Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко сказал, что парламентарии могут пойти защищать Украину от российского захватчика, "если надо". По его словам, сейчас количество желающих пополнить ряды ВСУ в украинском обществе значительно упало.

Related video

По словам нардепа Федиенко, после трех волн добровольцев желающих становиться на защиту Украины существенно уменьшилось. Депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил в интервью YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦИЯ" от 7 октября, что "общество в целом не понимает, что такое война".

Нардеп Федиенко рассказал о проблемах пополнения ВСУ. На видео с 20:30.

"А враг давит, и нам надо уже, возможно, принимать решение для общества: оно будет защищать Украину? Надо — депутаты пойдут защищать, вопросов нет. Кстати, я сам и контракт подписал, и прошел ВВК", — сказал парламентарий.

Он добавил, что россияне при этом всеми способами пытаются повлиять на общество и сформировать негативный образ территориальных центров комплектования и социальной поддержки, распространяя видео и сообщения в соцсетях. По словам Федиенко, оккупанты понимают, что ТЦК — единственный орган в Украине, наполняющий Силы обороны, поэтому пытаются "взорвать" его изнутри.

"Если его развалить, это остановит пополнение Вооруженных сил Украины и других военных формирований, что приведет к потерям территорий и военнослужащих", — отметил нардеп.

Напомним, народный депутат Роман Костенко 7 октября заявил, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет вступают в ряды ВСУ, чтобы после года службы иметь возможность уехать из страны. Такие условия предусматривает "контракт 18-24".

Депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Черный 16 сентября прогнозировал завершение каденции Верховной Рады IX созыва в ближайшее время. По его мнению, в Украине в следующем году будет новый состав парламента, впрочем нардеп отметил, что может ошибаться.