"Постановления не было": украинцы получают второй штраф в "Резерв+" через 15 минут, — юрист

Мобилизация в Украине продолжается, и военнообязанных наказывают за нарушение правил учета. Адвокат Роман Симутин предупредил, что второй штраф в приложении "Резерв+" можно получить почти сразу после оплаты первого, а многих мужчин вообще объявят в розыск автоматически.

Военнообязанные, которые являются клиентом Симутина, были объявлены в розыск дважды. Получив первые штрафы в "Резерв+", мужчины их оплатили. Однако одного из них оштрафовали снова уже через 15 минут, а другого — через несколько дней. Об этом юрист рассказал 30 сентября в комментарии ТСН.

Мобилизация в Украине: штрафы приходят один за другим

"В приложение "Резерв+" приходит предложение оплатить штраф. При этом постановления не было. А когда человек платит штраф за то, что не прибыл по повестке (повестки не было), то признает свою вину за то, чего не делал", — подчеркнул адвокат.

По его словам, второй раз его клиента объявили в розыск уже за непрохождение ВВК.

"То есть, когда военнообязанный платит один штраф, то может быть выписано предложение оплатить другой", — пояснил он.

По мнению Симутина, основанием стала незаполненная графа "ВВК" в анкете военнообязанных, и такая ситуация может быть типичной для многих.

Мобилизация в Украине: автоматический розыск

Юрист рассказал, что предложения оплатить половину штрафа получают и военнообязанные, которые имеют бронь или отсрочку от мобилизации в Украине. По его предположению, так происходит из-за поиска в электронной системе тех анкет, где стоит почерк напротив графы "ВВК".

"Возможно, сейчас ситуацию исправили, но раньше такое было", — отметил он.

Симутин подсчитал, что сейчас в розыск могут быть объявлены примерно 25% военнообязанных.

"Кстати, большая часть тех, кого автоматически поставят на воинский учет, вероятно, будут в розыске", — предупредил он.

Мобилизация в Украине: как наказывают нарушителей

По закону нарушение мобилизации может грозить штрафом в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. При этом игнорирование штрафа в течение 40 дней ведет к тому, что дело передают исполнительной службе. Тогда военнообязанному могут заблокировали счета, арестовать его имущество или транспорт, внести в Единый реестр должников.

25 сентября Кабмин принял автоматическое внесение мужчин в систему "Оберіг". То есть тех, кто должен был бы стоять на воинском учете и отсутствовал там, внесут в реестр без их участия. За невыполнение обязанности им будут грозить штрафы.

В СМИ разобрали, кому могут вручить повестку с 1 октября. В категории с 18 до 25 лет важно разделять тех, кто имеет статус "Военнообязанный" и "Призывник".