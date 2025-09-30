"Постанови не було": українці отримують другий штраф у "Резерв+" через 15 хвилин, — юрист

Мобілізація в Україні триває, і військовозобов'язаних карають за порушення правил обліку. Адвокат Роман Сімутін попередив, що другий штраф у застосунку "Резерв+" можна отримати майже одразу після оплати першого, а багато чоловіків взагалі оголосять у розшук автоматично.

Військовозобов'язані, які є клієнтом Сімутіна, були оголошені у розшук двічі. Отримавши перші штрафи у "Резерв+", чоловіки їх сплатили. Однак одного з них оштрафували знову вже за 15 хвилин, а іншого — за кілька днів. Про це юрист розповів 30 вересня у коментарі ТСН.

Мобілізація в Україні: штрафи приходять один за одним

"У додаток "Резерв+" приходить пропозиція сплатити штраф. При цьому постанови не було. А коли чоловік сплачує штраф за те, що не прибув по повістці (повістки не було), то визнає свою вину за те, чого не робив", — наголосив адвокат.

З його слів, вдруге його клієнта оголосили у розшук вже за непроходження ВЛК.

"Тобто, коли військовозобов’язаний сплачує один штраф, то може бути виписана пропозиція сплатити інший", — пояснив він.

На думку Сімутіна, підставою стала незаповнена графа "ВЛК" в анкеті військовозобов'язаних, і така ситуація може бути типовою для багатьох.

Мобілізація в Україні: автоматичний розшук

Юрист розповів, що пропозиції сплатити половину штрафа отримують і військовозобов'язані, які мають бронь або відстрочку від мобілізації в Україні. За його припущенням, так стається через пошук в електронній системі тих анкет, де стоїть почерк напроти графи "ВЛК".

"Можливо, зараз ситуацію виправили, але раніше таке було", — зауважив він.

Сімутін підрахував, що наразі у розшук можуть бути оголошені приблизно 25% військовозобов'язаних.

"До речі, велика частина тих, кого автоматично поставлять на військовий облік, ймовірно, будуть у розшуку", — попередив він.

Мобілізація в Україні: як карають порушників

За законом порушення мобілізації може загрожувати штрафом у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. При цьому ігнорування штрафу протягом 40 днів веде до того, що справу передають виконавчій службі. Тоді військовозобов'язаному можуть заблокували рахунки, арештувати його майно або транспорт, внести до Єдиного реєстру боржників.

25 вересня Кабмін ухвалив автоматичне внесення чоловіків у систему "Оберіг". Тобто тих, хто мав би стояти на військовому обліку й був там відсутній, внесуть в реєстр без їхньої участі. За невиконання обов’язку їм загрожуватимуть штрафи.

У ЗМІ розібрали, кому можуть вручити повістку з 1 жовтня. У категорії з 18 до 25 років важливо розділяти тих, хто має статус "Військовозобов'язаний" і "Призовник".