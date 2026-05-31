Шпигуни діють агресивніше: ЗМІ розповіли, як російські агенти викрадають оборонні секрети ЄС

Російські спецслужби стали діяти все агресивніше, намагаючись викрасти західні технології та оборонні секрети, оскільки санкції тиснуть на військову економіку країни.

Російські шпигуни створюють фіктивні компанії, вербують посередників та задіюють хакерів, які збирають інформацію, що може бути використана для атак на ключові об’єкти інфраструктури, пише Associated Press з посиланням на трьох високопоставлених європейських розвідників.

"Вони дійсно знають, що їм потрібно, і докладають серйозних зусиль для придбання сучасних верстатів, заводського обладнання, наукових досліджень та технологій подвійного призначення", — зазначив заступник керівника оперативного управління служби безпеки Швеції Крістофер Веделін.

Він пояснив, що у Швеції Росія націлена на оборонну промисловість та передові наукові дослідження в галузі найсучаснішої зброї країни, зокрема винищувачів "Гріпен".

Відео дня

Також агенти російських спецслужб намагаються придбати камерні та лазерні технології, розроблені для цивільних потреб, які можна було б інтегрувати в російські системи озброєння.

Крім того шпигуни намагаються викрасти технології, які допоможуть РФ не відставати від Заходу або навіть випередити його у найближчі десятиліття.

"Ми говоримо про космічні технології, квантові… арктичні технології, морські технології, — уточнив директор Служби безпеки та розвідки Фінляндії Юха Мартеліус.

Він додав, що Росія також потребує комп’ютерної техніки, що підпадає під санкції, та оновлень програмного забезпечення для верстатів.

Співрозмовники видання підкреслили, що схеми придбання чи викрадення західних технологій стають дедалі складнішими, а усі служби безпеки та розвідки в Росії допомагають державі в її зусиллях щодо цього.

Москва також здійснює кібератаки на європейські компанії та об’єкти критичної інфраструктури з метою збору інформації, яку вона зможе використатию

Так у 2025 році пов’язані з Росією суб’єкти намагалися "знищити" шведську електростанцію, але зазнали невдачі, оскільки система виявила вторгнення.

До цього шведські служби безпеки переважно фіксували розвідку з метою потенційних атак, збір розвідданих або діяльність, пов’язану з кіберзлочинцями. Ця атака ознаменувала "зміну" в способі дії Росії.

"Вони більше не так переймаються потенційним викриттям після своїх дій, тому йдуть на більший ризик, щоб досягти своїх цілей", — зазначив Веделін.

Голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін вважає, що все більш агресивна тактика Росії може свідчити про посилення внутрішніх побоювань щодо її економіки, яка "знаходиться в дуже поганому стані", адже близько третини валового внутрішнього продукту Росії наразі витрачається на ведення війни.

Нагадаємо, видання The Sun оприлюнило матеріал, в якому йдеться про те, що Кремль шукає красивих дівчат, щоб зробити з них шпигунок.

Фокус також писав про те, що Китай і Росія розгорнули шпигунську мережу на Кубі.