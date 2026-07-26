Путін готує провокацію проти НАТО "протягом місяців", поки Трамп зайнятий Іраном — ЗМІ

Британські спецслужби вважають, що Туманний Альбіон та союзники НАТО "протягом кількох місяців" зіткнуться з діями лідера РФ Володимира Путіна. Цей крок глава Кремля робитиме на тлі зайнятості Трампа питанням Ірану.

На думку фахівців, Кремль потенційно готує "серйозніше провокацію" проти Альянсу та нового глави уряду Великої Британії Енді Бернема. Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

"Зараз існує стійке переконання, що Путін готує певну форму прямої конфронтації з НАТО десь протягом наступних кількох місяців. На це впливає низка факторів — переконання, що увага Трампа розсіяна через Іран, і ознаки розколу серед українського керівництва", — заявив один із співрозмовників ЗМІ у спецслужбах.

Джерело також уточнило, що власне розчарування Путіна перебігом війни в Україні є ще одним фактором, що сприятиме спробі провокації. Саме тому зміна уряду в Британії також підштовхне російського президента "спробувати перевірити Бернема й з'ясувати, чи можна скористатися будь-якими розбіжностями між старою та новою адміністраціями".

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"Є відчуття, що якщо він [Путін — ред] не зможе якимось чином змінити динаміку на полі бою [проти України], війну буде програно", — цитують журналісти ще одного інсайдера зі спецслужб.

Новий глава уряду Великої Британії Енді Бернем Фото: wiki

Також у Лондоні переймаються питанням Ірану, який погрожує ударами по британським базам. Тому спецслужби вирішили діяти у відповідь — розпочали масштабну таємну операцію для протидії будь-якій атаці на базу ВПС "Феєрфорд"

Водночас новий міністр оборони Вес Стрітінг рішуче відреагував на будь-які потенційні дії з боку Москви. Він заявив, що РФ "не повинна мати сумнівів" щодо дій Лондона проти уряду та його нового глави.

"РФ не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості цього уряду та цього прем'єр-міністра протистояти російській агресії — не лише в Україні, а й будь-якій агресії проти Британії та наших союзників. Лише цього тижня ми інвестували понад 700 млн фунтів у нашу програму передових винищувачів та інші технології, демонструючи нашу відданість стримуванню, водночас підтримуючи інновації, робочі місця та зростання по всій Британії", — сказав новий очільник МО Великої Британії.

Раніше Фокус повідомляв про те, як болгарських шпигунів депортували з Великої Британії. Ваня Габерова та Іван Стоянов, болгари, котрі входили до складу російської шпигунської мережі у Великій Британії, були депортовані з країни.

Згодом стало відомо, як РФ полює на секрети німецької "оборонки". Серед головним способів є спроби замаху, пошук одноразових агентів, прихована зйомка та відстеження через GPS.