РФ научилась противостоять почти всему оружию НАТО: Залужный рассказал, какой будет новая война

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что НАТО отстает от научного прогресса и что Россия может противостоять всему западному оружию, полученному Украиной. Кроме того, Залужный также рассказал, как партнеры отвергли план Украины по изоляции Крыма, а 2026 год показал, что они ошиблись. Какие виды западного оружия ещё не испытали на Вооружённых силах РФ?

Слова Залужного прозвучали во время встречи с послами, после заявления о том, что Украина никогда не вступит в НАТО. Основные тезисы опубликовало агентство "Intefax-Украина", а также о них говорилось на странице бывшего главнокомандующего в Facebook. По его словам, у альянса все еще есть военная техника, с которой Кремль пока не знаком, и поэтому неясно, каким будет результат. Залужный добавил, что НАТО должно изменить доктрину, чтобы модернизироваться и догнать Украину, которая технологически опережает старых генералов, действующих по правилам Второй мировой войны.

Посол Украины в Великобритании заявил, что в 2026 году Украина применяла против РФ все виды западного оружия, предоставленного ей армиями НАТО, а также все доктрины, то есть правила его применения. При этом РФ успешно противодействовала всему этому оружию, признал он. Виды оружия, которые ещё не проверялись в боях с ВС РФ, — это, например, истребители пятого поколения F-35 [используются в армиях мира с 2016 года — ред.]. Также экс-начальник упомянул авианосцы, ядерные боеголовки и крылатые ракеты Tomahawk.

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"Ресурс исчерпан. РФ нашла способ противодействовать всему этому", — сказал Валерий Залужный.

В материале "Intefax-Украина" также привели высказывание экс-главнокомандующего о JEF (Объединенных экспедиционных силах), которые выглядят "перспективно", и о создании новых военных союзов вместо НАТО, при этом Украине нужен блок, который будет действовать именно в Европе.

Заявления Залужного — как будет выглядеть новая война

На своей странице в Facebook Залужный описал, как выглядит новая война на современном технологическом уровне. По его словам, новая война — это огромное цифровое поле боя, на котором действуют роботы и роботизированные системы. Управление этими средствами осуществляет либо человек, либо искусственный интеллект. Эксглавком заявил, что в такой войне необходимо действовать во всех сферах.

"Чтобы быть готовыми к такой войне, сейчас необходимо обладать возможностями в пяти сферах: на воде и под водой, на суше, в воздухе, в космосе и в цифровой сфере, включая кибербезопасность", — говорится в сообщении.

Кроме того, Залужный рассказал, что в 2023 году Украина представила партнерам план изоляции Крыма, который лишает смысла само понятие аннексии. Выяснилось, что партнеры отвергли этот план, но в 2026 году ВСУ доказали, что его можно реализовать.

"Западные партнеры тогда ей не поверили. Но сегодня она работает. Путин смог достичь лишь одной стратегической цели — он пробил сухопутный коридор из России в Крым. Но сейчас россияне не могут его использовать — всё из-за научно-технологического прогресса и мидл-страйков Украины", — написал Залужный.

Заявления Залужного — тезисы о новой войне и плане изоляции Крыма Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о громком заявлении Залужного относительно Североатлантического альянса. По мнению экс-главнокомандующего, Украина никогда не вступит в НАТО, поскольку НАТО устарело и медленно меняется. Также он отметил, что у НАТО есть военные технологии, которые нужны Украине — это системы противоракетной обороны, космические возможности и другие военные разработки.

Напоминаем, что в июле Залужный отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ и оценил возможные последствия такого решения.