РФ навчилась протидіяти майже усій зброї НАТО: Залужний описав, якою буде нова війна

Посол України у Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що НАТО відстало від наукового прогресу і що Росія може протидіяти усій західній зброї, яку отримала Україна. Крім того, Залужний також розповів, як партнери відкинули план України з ізоляції Криму, а 2026 рік показав, що вони помились. Які види західної зброї ще не перевірили на Збройних силах РФ?

Слова Залужного пролунала під час зустрічі з послами, після твердження, що Україна ніколи не вступить у НАТО. Основні тези опублікувало агентство "Interfax-Україна", і також про них ішлося на сторінці Facebook ексголовкома. З його слів, в альянсу все ще є військова техніка, з якою Кремль поки не знайомий, і тому не ясно, яким буде результат. Залужний додав, що НАТО має змінити доктрину, щоб осучаснитись і наздогнати Україну, яка технологічно випереджає старих генералів, які діють за правилами Другої світової війни.

Посол України у Великій Британії заявив, що у 2026 році Україна застосовувала проти РФ усі види західної зброї, які їй надали армії НАТО, усі доктрини, тобто правила, її застосування. При цьому РФ успішно протидіяла усій цій зброї, визнав він. Види зброї, які ще не перевіряли у боях із ЗС РФ, — це, наприклад, винищувачі п'ятого покоління F-35 [використовуються в арміях світу з 2016 року — ред.]. Також ексголовком згадав авіаносці, ядерні боєголовки та крилаті ракети Tomahawk.

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"Ресурс вичерпано. РФ на усе це знайшла протидію", — сказав Валерій Залужний.

У матеріалі "Interfax-Україна" також навели тезу ексголовкома щодо JEF (Об'єднаних експедиційних сил), які виглядають "перспективно", і щодо створення нових військових союзів замість НАТО, при цьом Україні потрібен блок, який діятиме саме у Європі.

Заяви Залужного — як виглядатиме нова війна

На сторінці Facebook Залужний описав, як виглядає нова війна на сучасному технологічному рівні. З його слів, нова війна — це велике цифрове поле бою, на якому працюють роботи та роботизовані системи. Керівництво цих засобів — це або людина, або штучний інтелект. Ексголовком заявив, що у такій війні слід працювати у всіх доменах.

"Щоб бути готовими до такої війни, зараз треба мати можливості у п'яти доменах: на воді й під водою, на землі, у повітрі, в космосі та у цифровій сфері, включно з кібербезпекою", — ідеться у дописі.

Крім того, Залужний розповів, що у 2023 році Україна розписала партнерам план ізоляції Криму, яка робить беззмістовною поняття анексії. З'ясувалось, що це план партнери відкинули, але у 2026 році ЗСУ показали, що його можна втілити.

"Західні партнери у неї тоді не повірили. Але сьогодні вона працює. Путін зміг досягнути лише одну стратегічну ціль — він пробив сухопутний коридор з Росії до Криму. Але зараз росіяни не можуть його використовувати — все через науково-технологічний прогрес та мідл-страйки України", — написав Залужний.

Заяви Залужного — тези про нову війну і план ізоляції Криму Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про гучну заяву Залужного щодо Північноатлантичного альянсу. На думку ексголовкома, Україна ніколи не вступить у НАТО, оскільки НАТО застаріло і повільно змінюється. Також він зауважив, що НАТО має військові технології, які потрібні Україні — це системи протиракетної оборони, космічні можливості та інші військові розробки.

Нагадуємо, у липня Залужний відреагував на призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ та оцінив можливі наслідки такого рішення.