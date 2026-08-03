"Ніколи не вступимо": Залужний зробив гучну заяву про перспективи України в НАТО

Посол України у Великій Британії та генерал Валерій Залужний заявив, що не вважає реалістичним вступ України до НАТО. На його думку, країні варто робити ставку на нові європейські безпекові союзи, які можуть сформуватися в майбутньому.

Як пише видання "Європейська правда", про це Валерій Залужний сказав під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві.

Так, в моменті обговорення теми євроатлантичної інтеграції Залужного попросили прокоментувати перспективи участі України в Об'єднаних експедиційних силах (JEF). Однак спершу він вирішив висловитися щодо членства України в НАТО.

За словами генерала, він понад десять років працював над тим, щоб українська армія впроваджувала стандарти Альянсу. Проте за цей час, каже він, щороку чув обіцянки про те, що Україна "ось-ось" стане членом НАТО. Тепер же Залужний переконаний, що цього не відбудеться.

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"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!" — заявив він.

Свою думку, він пояснив тм, що бачить проблему не лише в готовності України до членства. Зокрема, він переконаний, що сам Альянс змінюється надто повільно й досі багато в чому спирається на військові підходи минулого. Він вважає, що НАТО ще довгі роки адаптуватиметься до сучасних реалій війни.

Та все ж, це не означає відмову від співпраці з країнами Альянсу. Навпаки, Україна, за його словами, потребує тих технологій, якими сьогодні володіють держави НАТО. Йдеться насамперед про системи протиракетної оборони, космічні можливості та інші сучасні військові розробки.

Також Залужний під час свого виступу зачепив і тему гарантій безпеки та уточнив, що майбутнє України може бути пов'язане з новими військово-політичними об'єднаннями в Європі. Він припустив, що саме такі союзи згодом стануть основою нової системи європейської безпеки.

Окремо посол згадав Об'єднані експедиційні сили (JEF), які назвав одним із перспективних форматів співпраці. За його словами, ця коаліція має створену систему управління ще з 2015 року, хоча поки вона не повністю відповідає потребам України. Також він висловив нерозуміння, чому Київ не працює активніше над можливим приєднанням до JEF.

Водночас видання звертає увагу, що JEF не є військовим альянсом на кшталт НАТО. Наразі формат не передбачає механізму колективної оборони чи взаємних гарантій захисту між державами-учасницями.

Раніше Залужний розповідав, що сучасна модель НАТО, на його думку, вже не відповідає викликам нинішньої війни, адже Альянс створювався для умов холодної війни та стратегії стримування конфліктів. Він також заявив, що такий підхід не має перспектив ні в технічному, ні в політичному плані.

Крім того, у серпні стало відомо, що Пентагон припиняє координувати військову допомогу Україні в межах програми НАТО Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U), а керівництво цією місією передадуть іншій країні-члену Альянсу.