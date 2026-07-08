Переможців не буде: війна далека від завершення, а НАТО потребує нових підходів, — Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що говорити про швидке завершення війни або поразку Росії передчасно. На його думку, нинішня війна залишається війною на виснаження, у якій не буде переможців.

Про це він написав у своїй колонці для агентства "Interfax-Україна" від 8 липня.

Він зазначив, що успіхи українських сил на полі бою та удари по російській логістиці не означають близького завершення війни. За його словами, тактичні досягнення не здатні самі по собі забезпечити досягнення політичних цілей.

Залужний вважає, що ситуація на фронті залишається у глухому куті, про який він говорив ще наприкінці 2023 року. Він пояснив, що насичення поля бою безпілотниками зробило навіть ротацію та евакуацію надзвичайно складними, а виконання будь-яких тактичних завдань потребує непропорційно великих втрат.

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Водночас, за його словами, Росія не здатна військовим шляхом окупувати всю Україну, а Україна поки не може деокупувати захоплені території.

"У війні на виснаження не буде переможців, лише переможені", — написав Залужний.

Він також наголосив, що Росія не визнає своєї поразки та продовжує робити ставку на виснаження України.

Окремо Залужний звернув увагу на міжнародний фактор. Він заявив, що підтримка України демонструє ознаки ослаблення через зміну позиції США та розбіжності всередині Європейського Союзу. На його думку, війна давно вийшла за межі лінії фронту й охоплює логістику, критичну інфраструктуру, економіку та стійкість суспільства.

Також він критично оцінив сучасний підхід НАТО. За словами Залужного, Альянс створювався для умов холодної війни та стратегії уникнення конфлікту, тому нинішня модель не відповідає викликам сучасної війни.

"Такий підхід НАТО не має перспективи ні в технічному, ні в політичному плані", — зазначив він.

На завершення Залужний наголосив, що майбутня система безпеки має формуватися з урахуванням нових реалій війни, а її успіх залежатиме від тих, хто готовий об'єднати держави навколо спільної безпеки.

Зазначимо, 7 липня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов дав інтерв'ю, у якому висловився щодо можливого завершення війни. За його словами, нинішню ескалацію можна зупинити лише через її максимальне посилення, після чого, як він вважає, Володимир Путін погодиться на мирні переговори. Буданов також припустив, що це може статися до кінця 2026 року.

Нагадаємо, 3 липня ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили про ймовірний план Росії щодо вторгнення до Польщі.