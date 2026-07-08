Победителей не будет: война далека от завершения, а НАТО нуждается в новых подходах, — Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что говорить о скором завершении войны или поражении России пока преждевременно. По его мнению, нынешняя война остается войной на истощение, в которой не будет победителей.

Об этом он написал в своей колонке для агентства "Интерфакс-Украина" от 8 июля.

Он отметил, что успехи украинских сил на поле боя и удары по российской логистике не означают скорого завершения войны. По его словам, тактические успехи сами по себе не способны обеспечить достижение политических целей.

Залужный считает, что ситуация на фронте по-прежнему находится в тупике, о котором он говорил ещё в конце 2023 года. Он пояснил, что насыщение поля боя беспилотниками сделало даже ротацию и эвакуацию чрезвычайно сложными, а выполнение любых тактических задач требует непропорционально больших потерь.

В то же время, по его словам, Россия не способна военным путем оккупировать всю Украину, а Украина пока не может освободить захваченные территории.

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"В войне на истощение не будет победителей, будут только побежденные", — написал Залужный.

Он также подчеркнул, что Россия не признает своего поражения и продолжает делать ставку на изнурение Украины.

Отдельно Залужный обратил внимание на международный фактор. Он заявил, что поддержка Украины демонстрирует признаки ослабления из-за изменения позиции США и разногласий внутри Европейского Союза. По его мнению, война давно вышла за пределы линии фронта и затрагивает логистику, критическую инфраструктуру, экономику и устойчивость общества.

Кроме того, он критически оценил современный подход НАТО. По словам Залужного, Альянс создавался для условий холодной войны и стратегии предотвращения конфликтов, поэтому нынешняя модель не соответствует вызовам современной войны.

"Такой подход НАТО не имеет перспектив ни в техническом, ни в политическом плане", — отметил он.

В заключение Залужный подчеркнул, что будущая система безопасности должна формироваться с учетом новых реалий войны, а ее успех будет зависеть от тех, кто готов объединить государства вокруг общей безопасности.

Отметим, что 7 июля начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов дал интервью, в котором высказался о возможном завершении войны. По его словам, нынешнюю эскалацию можно остановить только путем её максимального усиления, после чего, как он считает, Владимир Путин согласится на мирные переговоры. Буданов также предположил, что это может произойти до конца 2026 года.

Напомним, 3 июля СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о возможном плане России по вторжению в Польшу.