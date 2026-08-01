Пентагон припиняє координацію військової допомоги Україні, — Politicо

Пентагон відмовляється від керівництва програмою НАТО Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U), яка координує військову допомогу Україні в Німеччині. Управління Групою сприяння безпеці візьме він інший член альянсу.

Перехід керівництва військовою допомогою Україні від США до іншої, європейської країни НАТО займе до року. Про це пише Politicо з посиланням на джерела у Києві та Вашингтоні.

При цьому, як зазначається, Європейське командування США братиме участь у роботі, а американський заступник залишиться в структурі SAG-U, оскільки підтримка України залишається головним пріоритетом.

У Пентагоні зазначили, що підрозділ SAG-U був створений на Вашингтонському саміті НАТО в липні 2024 року і замислювався як тимчасова структура. Зміни у повноваженнях спрямовані на перерозподіл навантаження всередині альянсу відповідно до нової Стратегії національної оборони США.

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Видання зазначає, що європейські союзники загалом підтримують передачу Америкою командування.

"Для нас цей крок несе у собі більше переваг, ніж недоліків", — вважає неназваний український чиновник.

За його словами, передача повноважень Вашингтоном полегшує військову логістику та знижує ризики для України, які можуть виникнути через політичну турбулентність у США.

Однак виникають і побоювання, що складні бюрократичні процеси НАТО можуть уповільнити доставку допомоги на передову. Крім того, немає заміни і супутниковій розвідці США, цільовказівці та логістичним можливостям американських важких транспортних літаків.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО в Анкарі у липні адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що союзники мають "негайно" збільшити витрати на оборону.

Також Фокус писав, що в Європі розробляють запасний план на випадок виходу Трампа з альянсу.