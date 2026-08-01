Пентагон прекращает координацию военной помощи Украине, — Politicо

Пентагон отказывается от руководства программой НАТО Security Assistance Group — Ukraine (SAG-U), которая координирует военную помощь Украине в Германии. Управление Группой содействия безопасности возьмет на себя другой член альянса.

Переход руководства военной помощью Украине от США другой, европейской стране НАТО займет до года. Об этом пишет Politicо со ссылкой на источники в Киеве и Вашингтоне.

При этом, как отмечается, Европейское командование США продолжит участвовать в работе, а американский заместитель останется в структуре SAG-U, поскольку поддержка Украины остается главным приоритетом.

В Пентагоне отметили, что подразделение SAG-U было создано на Вашингтонском саммите НАТО в июле 2024 года и задумывалось как временная структура. Изменения в полномочиях направлены на перераспределение нагрузки внутри альянса в соответствии с новой Стратегией национальной обороны США.

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Издание отмечает, что европейские союзники в целом поддерживают передачу Америкой командования.

"Для нас этот шаг несет в себе больше преимуществ, чем недостатков", — считает неназванный украинский чиновник.

По его словам, передача полномочий Вашингтоном облегчает военную логистику и снижает риски для Украины, которые могут возникнуть из-за политической турбулентности в США.

Однако возникают и опасения, что сложные бюрократические процессы НАТО могут замедлить доставку помощи на передовую. Кроме того, нет замены и спутниковой разведке США, целеуказанию и логистическим возможностям американских тяжелых транспортных самолетов.

Напомним, накануне саммита НАТО в Анкаре в июле администрация президента Дональда Трампа заявила, что союзники должны "немедленно" увеличить расходы на оборону.

Также Фокус писал, что в Европе разрабатывают запасной план на случай ухода Трампа из альянса.