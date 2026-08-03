"Никогда не вступим": Залужный сделал громкое заявление о перспективах Украины в НАТО

Посол Украины в Великобритании и генерал Валерий Залужный заявил, что не считает реалистичным вступление Украины в НАТО. По его мнению, стране следует делать ставку на новые европейские союзы безопасности, которые могут сформироваться в будущем.

Какпишет издание "Европейская правда", об этом Валерий Залужный сказал во время дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании украинских послов в Киеве.

Так, в момент обсуждения темы евроатлантической интеграции Залужного попросили прокомментировать перспективы участия Украины в Объединенных экспедиционных силах (JEF). Однако сначала он решил высказаться по поводу членства Украины в НАТО.

По словам генерала, он больше десяти лет работал над тем, чтобы украинская армия внедряла стандарты Альянса. Однако за это время, говорит он, каждый год слышал обещания о том, что Украина вот-вот станет членом НАТО. Теперь же Залужный убежден, что этого не произойдет.

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"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, видимо, лично занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО и слушал каждый год сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!" – заявил он.

Свое мнение он объяснил тем, что видит проблему не только в готовности Украины к членству. В частности, он убежден, что сам Альянс меняется слишком медленно и по-прежнему во многом опирается на военные подходы прошлого. Он считает, что НАТО будет долгие годы адаптироваться к современным реалиям войны.

Тем не менее это не означает отказ от сотрудничества со странами Альянса. Напротив, Украина, по его словам, нуждается в тех технологиях, которыми сегодня обладают государства НАТО. Речь идет прежде всего о системах противоракетной обороны, космических возможностях и других современных военных разработках.

Также Залужны во время своего выступления затронул тему гарантий безопасности и уточнил, что будущее Украины может быть связано с новыми военно-политическими объединениями в Европе. Он предположил, что именно такие союзы станут основой новой системы европейской безопасности.

Отдельно посол упомянул объединенные экспедиционные силы (JEF), которые назвал одним из перспективных форматов сотрудничества. По его словам, у этой коалиции создана система управления еще с 2015 года, хотя пока она не полностью отвечает потребностям Украины. Также он выразил непонимание, почему Киев не работает активнее над возможным присоединением к JEF.

В то же время, издание обращает внимание, что JEF не является военным альянсом вроде НАТО. Пока формат не предусматривает механизма коллективной обороны или взаимных гарантий защиты между государствами-участниками.

Ранее Залужный рассказывал, что современная модель НАТО, по его мнению, уже не отвечает вызовам нынешней войны, ведь Альянс создавался в условиях холодной войны и стратегии сдерживания конфликтов. Он также заявил, что у такого подхода нет перспектив ни в техническом, ни в политическом плане.

Кроме того, в августе стало известно, что Пентагон прекращает координировать военную помощь Украине в рамках программы НАТО Security Assistance Group – Ukraine (SAG-U), а руководство этой миссией будет передано другой стране-члену Альянса.