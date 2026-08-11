Мобилизация на 500 тысяч: кого могут призвать в Украине, если Россия резко увеличит армию

В Кремле обсуждают мобилизацию 800 тысяч человек, а в Украине — ревизию брони и поиск резервов в тылу. Минобороны проверяет предприятия, налоговая передаёт данные о мужчинах, а эксперты предлагают мобилизовать военных пенсионеров и чиновников. Кто может пополнить армию и хватит ли ресурсов — в материале Фокуса.

На прошлой неделе в Кремле состоялось совещание, на котором впервые был озвучен план мобилизации до конца года. Армия просит 800 тысяч. Но политический аналитик Вадим Денисенко отмечает, что планы нереальные, хотя в каком-то виде мобилизация все-таки будет проведена, и дополнительных 300–500 тысяч ВС РФ получат. Но, если мобилизация в РФ окажется неизбежной, Украине придется отвечать зеркально — тоже мобилизовать не меньшее количество граждан.

Минобороны Украины объявило тотальную ревизию всех "критически важных" предприятий. Даже оборонных, которые обязали экстренно подтвердить свой статус до 10 августа (остальные компании — до 1 сентября 2026 года). При этом даже для производителей боеприпасов оставили лимит: забронировать можно лишь до 50% штата.

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МО в течение трёх месяцев получит от Государственной налоговой службы сведения о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которых нет в реестре военнообязанных "Оберег", а также данные для проверки уже внесённых записей. Кабмин постановлением №981 от 29 июля обязал налоговую выдать эти данные в течение 90 дней. Налоговая служба должна передать информацию из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков в течение 90 дней.

До вузов, колледжей, аспирантур ещё дело не дошло, хотя планировали снять отсрочку от мобилизации со студентов 25+. При том что и так обязали учебные заведения отчислять возрастных студентов за любую провинность.

Уже дошло дело и до женщин — зарегистрирована петиция о мобилизации украинок, у которых нет детей или же они уже совершеннолетние.

Миллионы в тылу, которые должны быть на фронте

При этом, как отмечает военный адвокат Олег Леонтьев, в нашей стране очень большой мобилизационный резерв, который так и не задействован за все годы. Это военные пенсионеры и силовики, вышедшие на законный отдых, но ещё вполне годные для службы по возрасту и состоянию здоровья. Это ныне работающие представители полиции, прокуратуры, военных администраций и даже Минобороны. И это не говоря даже о сотнях тысяч самовольно оставивших воинское подразделение, дезертиров и бронированных не относящихся к критическим сферам.

"Пополнить украинскую армию в считанные дни можно за счёт так называемых пенсионеров силовых ведомств — их там больше 150 тысяч, как я слышал, причём тех, кто пригоден и до 60 лет. Второе — за счёт взвешенного подхода к бронированию. Снять бронь со всех этих артистов, гуманитариев и прочих. Бронь должна быть только у тех, кто работает в ВПК и на реально критической инфраструктуре — газ, вода, электричество. Органы военного управления, госорганы — тоже всем мужчинам должны снять бронь и отправить на фронт. В Министерстве обороны нужно провести грандиозную чистку, а некоторые раздутые управления разогнать полностью. С гражданских в МО нужно снять бронь, потому что они ничем, кроме разворовывания ресурсов, не занимаются. Также нужно искать и возвращать в часть самовольщиков-дезертиров, но проще же поймать нового на улице. Резервов очень много, просто нужно навести порядок. И может, студентов трогать не придётся", — подчёркивает Фокусу адвокат.

А главный и самый мощный резерв — это просто прийти в воинскую часть, которая находится в тылу, в пункте постоянной дислокации, и проверить списочный состав, подчёркивает адвокат. Бригада формально находится на линии боевого соприкосновения, а очень много бойцов числится в тылу, якобы ремонтируют или лечатся, а на самом деле сидят дома. Их денежное обеспечение получают командиры, а на фронт их не отправляют. Таких резервов по каждой бригаде очень-очень много. Но следователь не может прийти на территорию воинской части, и ему никакие документы не покажут. Скажут: "Иди отсюда". И всё. На территории воинской части может работать военная служба правопорядка. Они многое знают. Они бы с радостью разобрались. Там много нормальных ребят, которые могут всё сделать. Но у них нет полномочий. Дать им полномочия — они всё расчистят, считает адвокат.

"Правительство должно работать на оборону и на решение оборонных задач. Инициировать законопроект, например, о снятии брони и отсрочек, которые сейчас бестолковые. Там есть одна очень интересная фраза в статье 23-й о мобилизации: кому предоставляется отсрочка, тот подлежит призыву по другим военным обязательствам по другому закону. Там можно столько всего напихать. В конце концов, министр внутренних дел должен приказать начальнику Нацполиции выловить дезертиров. Поймают за неделю — это самое простое и лёгкое. Дальше можно дать команду ВСП проверить все бригады, кто у них сидит в тылу, укрывается и так далее. В ТЦК очень много паразитов. Гражданские люди там вообще не нужны, а там всё дядьки сидят, бумажки перекладывают. Их обязанности могут выполнять женщины или те же раненые, непригодные мужчины. По большому счёту, прежде чем хватать на улицах простых граждан, нужно перетрясти тех, кто рядом", — подчёркивает адвокат.

Вопрос можно решить не людьми, а новыми технологиями

Большая проблема в мобилизации, по мнению военного эксперта Олега Жданова, в том, что со стороны государства практически не ведётся агитационная работа среди населения. Во-вторых, люди не идут добровольно из-за низкого уровня мотивации. Это элементарные вещи маркетинга: как привлечь покупателя, как заинтересовать целевую аудиторию. Просто никто этим не занимается на уровне государства. Государство хочет, чтобы ТЦК наловило столько, сколько надо.

"Всё это должно быть прописано в законе о мобилизации: кто несёт ответственность за оповещение, за явку, кто разыскивает неявившихся или сбежавших? Сначала это нужно урегулировать на законодательном уровне, а потом приступать. Есть закон о мобилизации, есть Кабинет Министров, есть Верховная Рада, есть подзаконные акты — постановления, которые расписывают механизм выполнения закона. Но этого никто не делает", — подчёркивает в комментарии Фокусу эксперт.

Всё зависит от того, какую линию задаёт высшее руководство страны. Именно оно определяет курс, а все остальные — правительство, чиновники, парламент — подстраиваются под него. Президент задаёт направление, премьер-министр отвечает за его выполнение, а если нужны новые законы — подключается Верховная Рада. Так и должна работать система.

"В цивилизованных странах призыв заканчивается в 55 лет, а в некоторых — в 45–50. Потому что с 55-летнего толку мало. Но у нас таких мобилизуют. У нас есть целая армия госслужащих, более миллиона чиновников, но их не трогают. Когда решался вопрос о пенсиях, все спецорганизации отказались снимать с себя статус военнослужащих — потому что пенсия разная. Все остались военнослужащими. И погранслужба, и СБУ, и Нацгвардия. Легко можно провести сбор военнообязанных, и это даже проще, чем отлавливать людей на улице", — считает Жданов.

Если не хватает личного состава, подчёркивает эксперт, вопрос можно решать с помощью современных технологий и вооружений. Надо их развивать и контактировать с партнёрами, чтобы вооружения появлялись своевременно и в нужном количестве. Тогда вопрос решаемый.

В то же время эксперт сомневается, что Россия сможет мобилизовать 800 тысяч человек, которых нужно одеть, накормить и дать зарплату. Это неподъёмно. Но у них на этот год план — 400 тысяч, и это потолок их возможностей.

"Посмотрите на настроения в России. Я не думаю, что Путин готов пойти на самоубийство и сказать: "Вставай, страна огромная". Они тоже переходят к жёсткому силовому варианту — уже проводили эксперименты, когда Росгвардия вместе с полицией совершала поквартирные обходы и забирала людей. Они промолчали, никто на митинги не вышел — значит, можно давить дальше. Сейчас ректорам вузов спускают планы и давят, чтобы отчисляли за малейшую провинность — и сразу в списки в военкомат. Так что они тоже изыскивают внутренние резервы", — констатирует Олег Жданов.

А тем временем, в ВСУ начата проверка комплектования воинских частей. Ключевая цель — оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для совершенствования вопросов кадрового обеспечения. В частности, оценивается эффективность и справедливость распределения личного состава с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на разных участках фронта.