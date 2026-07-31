Тыл по знакомству, фронт по мобилизации: что должна изменить в ВСУ ревизия Драпатого

Миллионная армия, но на фронте — только треть. В ВСУ начата масштабная проверка комплектования — после того как ГБР и СБУ разоблачили схемы продажи тыловых должностей, фиктивной службы депутатов и присвоения зарплат "мёртвых душ". Что изменит аудит и как он повлияет на боеспособность — в материале Фокуса.

В Вооруженных Силах Украины начата проверка комплектования воинских частей, об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Ключевая цель — оценить фактическое состояние укомплектованности бригад, полков и корпусов, проанализировать эффективность распределения военнослужащих между подразделениями и определить направления для совершенствования вопросов кадрового обеспечения.

В частности, оценивается эффективность и справедливость распределения личного состава с учетом потребностей воинских частей, выполняющих боевые задачи на разных участках фронта.

Эти решения направлены на повышение боеспособности, обеспечение кадрового баланса и более рациональное использование человеческого капитала.

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Данная реорганизация давно назрела. В украинской армии фиксируют случаи злоупотреблений с денежным обеспечением, в частности схемы, когда военные формально числятся на передовой, но фактически находятся в тылу. В то же время их выплаты в это время получает руководство, об этом рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Наиболее резонансной, по словам Решетиловой, является схема, когда военные фактически не находятся на передовой, но продолжают числиться там по документам. В таких случаях они могут передавать свои зарплатные карточки руководству, тогда как сами остаются в тылу. Известно о ситуациях, когда подобные злоупотребления имели место на уровне целых подразделений. Она подчеркнула, что это является уголовным правонарушением, и отметила: к борьбе с такими схемами уже привлечены как правоохранительные органы, так и Генеральный штаб.

"Военнослужащий, где бы он ни проходил службу, должен быть готов рано или поздно оказаться на линии боевого соприкосновения. Если ты служишь в армии, какую бы задачу ни выполнял, ты должен быть готовым выполнять и задачи в зоне боевых действий. И это не означает автоматическую гибель или ранение, абсолютно нет", — пояснила она.

Служба в тылу по блату и за деньги

За примерами далеко ходить не нужно. Виталий Шабунин — глава Центра противодействия коррупции. С началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года он добровольно мобилизовался в ВСУ. Но его служба вызвала большой интерес: в июле 2026 года Государственное бюро расследований сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве. По данным следствия, он длительное время не появлялся на месте службы, находясь в командировке в НАПК, то есть пребывал не в воинской части, а жил дома в Киеве, но при этом получал полное денежное обеспечение. Сам активист свою вину отрицает.

В мае 2026 года Шабунин сообщил о завершении службы из-за ухудшения зрения, но, опять же, участия в боевых действиях он не принимал ни дня. На момент увольнения, и в этом ему повезло, он имел звание старшего сержанта.

СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили новые схемы продажи "тыловых" должностей в ВСУ и задержали организаторов махинаций, которые переводили на "тыловые" должности военных.

На Черниговщине разоблачен командир воинской части, который за деньги переводил мобилизованных из боевых подразделений в черниговский гарнизон. Задокументировано, как фигурант оформил "тыловиками" троих военных и "заработал" на них почти 2 миллиона гривен.

В Житомирской области задержан командир одной из бригад ВСУ, который трудоустраивал знакомых и родственников в свое соединение. При этом "мобилизованные" фактически не выполняли обязанности военной службы, не появлялись в подразделениях и находились по адресам своего фактического проживания. За это должностное лицо забирало банковские карты "подчиненных" и присваивало их зарплату. Таким образом он "заработал" 370 тысяч гривен.

На Хмельнитчине подозрение получил заместитель командира учебного центра ВСУ, который за взятки в 5 тысяч долларов США переводил мобилизованных в тыловые воинские части. Для этого фигурант обещал написать рекомендательные письма и повлиять на знакомых командиров воинских частей.

Служба для политического имиджа

И таких случаев — масса. К слову, и командир Шабунина, который разрешил его перевод в НАБУ, тоже оказался под следствием. К тому же, к нему есть вопросы и по другим военнослужащим об их прохождении службы, к примеру, по экс-генпрокурору Юрию Луценко, который тоже числился в этом подразделении. А если вспомнить, то много бывших чиновников, политиков, публичных личностей, артистов, как, к примеру, Козловский, Вакарчук и другие, фактически числились на службе в ВСУ, а на самом деле одевали форму только для фотосессий.

В 2023 году депутатка Днепропетровского областного совета решила "прокачать" свой политический имидж среди электората и коллег, "сходить" в армию, но только на бумаге. Она попросила знакомого заместителя командира одной из воинских частей замолвить за нее словечко перед начальником учебного центра, чтобы тот ее просто оформил в части. Депутатка, справедливости ради, несколько раз посетила учебный центр, куда ее привозил водитель, чтобы передать документы, и возвращалась домой из "этого страшного места", как она рассказывала матери.

Пройдя таким образом военное обучение, депутатка продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого на должности оператора во взводе разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. В целом же депутатка успела якобы побыть и телефонисткой, и "послужить" в группе коммуникаций штаба. Фиктивная служба закончилась только после того, как фигурантку разоблачили работники ГБР. Установлено, что за это время она незаконно получила выплат за службу на сумму более 200 тысяч гривен, которые регулярно тратила на собственные прихоти.

Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы путем другого обмана, совершенном в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества. Те, кто помогал ей "нести службу", тоже попали под уголовные статьи.

Из миллионной армии воюет только треть

Ни для кого не секрет, что те, кто готов платить или у кого есть хорошие связи, могут неплохо устроиться в ВСУ, подальше от зоны боевых действий. Это практиковалось уже давно, и многие из таких военнослужащих, которые, как говорится, не нюхали пороха, уже с УБД в кармане. И то, что новый главком Михаил Драпатый начал именно с проверки укомплектования, — это очень правильно. Это позволит выявить такие "мертвые души" и не только. По словам военного эксперта Олега Жданова, ревизия в войсках поможет исправить ситуацию с раздутым штатом.

"Любимая фишка Сырского была — штурмовые полки, штат которых раздут до дивизий, там по 10–15 батальонов, и никто толком не может сказать, сколько по штату числится, сколько в наличии, сколько потерь. Вторая любимая фишка — формирование новых бригад. Создается штат, отдается приказ на формирование, назначается комбриг, формируется штаб бригады, а потом все упирается в отсутствие личного состава. И эти новосформированные штабы сидят на полигонах и ждут, когда ТЦК наловит людей. То есть руководства в армии сейчас намного больше, чем рядовых солдат", — отмечает в комментарии Фокусу эксперт.

Поэтому Драпатому без аудита воинских частей не обойтись, считает Жданов. Главный вопрос — аудит по боеспособности: боеготовая часть или нет. Боеготовность определяется укомплектованностью личным составом.

"И правильно делают, что забирают технику и личный состав у тыловых штабов и направляют бригадам, которые сегодня захлебываются от нехватки людей на фронте. Есть шанс, что ревизия выявит много "мертвых душ" — тех, кто служит в тылу и ждет непонятно чего. Уже писали, что зарплату отдают комбатам, чтобы спокойно сидеть в тылу и заниматься своими делами. А при этом получается такая арифметика: если брать линию фронта и прифронтовую зону, там всего около 300–350 тысяч человек, при том что у нас армия насчитывает порядка миллиона. Получается, что где-то болтаются эти 600 тысяч человек, которые числятся в войсках, но не принимают участия в боевых действиях", — подчеркивает Жданов.

С одной стороны, нельзя сказать, что эти 600 тысяч военнослужащих невостребованные — они стоят на штатных должностях, что-то делают. Просто надо провести аудит и разобраться, где они принесут большую пользу — в тылу или же на фронте. Ведь на передовой бойцы месяцами ждут ротации, а их некем заменить при таком количестве военных в тылу.

"Надо разобраться, кто чем занимается и где находится. Штат раздули, количество бригад огромное. Надо посмотреть укомплектованность. Это должны делать мобилизованные специалисты — садиться, разбираться со штатными единицами, делать сверку личного состава и определять боеготовность. Надеюсь, что новому главкому это удастся", — считает военный эксперт.

Ушедшие в СОЧ на бумаге — в строю

Помимо того, что в ВСУ числятся "мертвые души", есть еще одна проблема, отмечает сержант в отставке Вадим Громов, — невозможность списаться по состоянию здоровья, по сути, по инвалидности. Это только бывший главком Валерий Залужный за несколько месяцев получил вольную, а вот тысячи бойцов после тяжелых ранений армия не отпускает.

"После первого тяжелого ранения в 2023 году меня должны были списать и дать вторую группу инвалидности. Но на ВВК мне сказали, что не могут этого сделать, так как пришел приказ. Меня оставили в армии, но в тылу. Однако через полгода я снова получил ранение. Вот только после этого удалось списаться. И таких служак, которых в армии держат до конца, тысячи. Зачем такой балласт, спрашивается? Ведь, по большому счету, от меня толку не было в тылу, так как тем, чем я занимался, еще занимались три человека, правда, вполне здоровых, а могли все делать двое", — рассказывает Фокусу Вадим.

И еще одна проблема: тысячи ушедших в СОЧ формально продолжают числиться военнослужащими, но их денежное обеспечение и другие виды довольствия приостанавливаются, а в отношении них запускаются процедуры уголовного преследования или специальные механизмы возвращения. То есть тысячи присутствуют только на бумаге.

Собственно, в армии давно пора наводить порядок, считают военные, так как сегодня даже профессиональные военные отсиживаются в тылу прячась за спинами тех, кого мобилизовали обещая тыловые должности по состоянию здоровья, в силу возраста или же отсутствия опыта службы, но они сейчас штурмуют посадки и держат оборону.

А тем временем, новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, по данным источников, распорядился приостановить пополнение личного состава штурмовых полков Сухопутных войск. В частности, это ограничение касается как новомобилизованных, так и военнослужащих, переведенных из других подразделений.

Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый — боевой генерал нового поколения, имеющий репутацию решительного командира и сторонника технологической войны. В то же время за каждым его шагом будут следить особенно пристально, ведь назначение произошло на фоне "картонных" протестов и скандала вокруг конфликта Михаила Федорова с Александром Сырским.