Новое подозрение Шабунину и его командиру: появились детали от ГБР

ГБР обновило подозрение военнослужащему и сообщило о новых обвинениях его командиру. По версии следствия, они действовали в сговоре и злоупотребляли служебным положением.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о новом подозрении командиру воинской части Киевской области. Его обвиняют в пособничестве подчиненному в уклонении от службы. Кроме того, военнослужащему, который подчинен начальнику, вручили обновленное подозрение с уточненными обстоятельствами преступления. Правоохранители не указали имени подозреваемого, однако из материалов дела следует, что речь идет о руководителе Центра противодействия коррупции Виталии Шабунине.

По данным следователей, командир с нарушением установленного порядка отправил военнослужащего в государственный орган, где тот фактически не выполнял ни военных обязанностей, ни работы по должности. Вместо этого мужчина проводил время в Киеве по своему усмотрению, посещая заведения питания и передвигаясь по городу по частным делам.

Несмотря на отсутствие выполненных обязанностей, он получал денежное обеспечение. По подсчетам, сумма незаконно полученных средств превысила 224 тысячи гривен.

Командиру инкриминируют пособничество в уклонении от службы, совершенное по предварительному сговору, и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Военнослужащему, которому командир способствовал, обновили подозрение без изменения квалификации — ему и в дальнейшем вменяют уклонение от военной службы и мошенничество.

Напомним, 11 июля 2025 года ГБР сообщило о подозрении Виталию Шабунину относительно уклонения от военной службы и использования автомобиля, предназначенного для нужд Вооруженных сил.

Дело Виталия Шабунина: что известно

В сообщении ГБР отмечает, что, мобилизовавшись в 2022 году, общественный активист в течение длительного времени не появлялся к месту службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны. Также следствием задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, хотя он отсутствовал в воинской части.

Правоохранители отметили, что процессуальное действие никоим образом не связано с его профессиональной деятельностью.

Следствием также установили, что Шабунин незаконно использовал внедорожник, ввезенный в Украину как гуманитарная помощь для нужд армии — без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Он использовал автомобиль в личных целях, в частности для передвижения по Киеву.

11 июля у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина провели обыски по месту службы, а также дома, где проживает жена и двое маленьких детей. В ЦПК расценивали обыски как "очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака".

10 июля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин жаловался на перевод в другую бригаду, ближе к линии фронта в Харьковской области. Активист сразу вспомнил о своей ограниченной пригодности.