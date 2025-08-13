Нова підозра Шабуніну та його командиру: з'явились деталі від ДБР

ДБР оновило підозру військовослужбовцю та повідомило про нові обвинувачення його командиру. За версією слідства, вони діяли у змові та зловживали службовим становищем.

Related video

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про нову підозру командиру військової частини Київщини. Його обвинувачують у пособництві підлеглому в ухиленні від служби. Окрім того, військовослужбовцю, що підчинений начальнику, вручили оновлену підозру з уточненими обставинами злочину. Правоохоронці не вказали імені підозрюваного, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

За даними слідчих, командир з порушенням установленого порядку відрядив військовослужбовця до державного органу, де той фактично не виконував ні військових обов’язків, ні роботи за посадою. Натомість чоловік проводив час у Києві на власний розсуд, відвідуючи заклади харчування та пересуваючись містом у приватних справах.

Попри відсутність виконаних обов’язків, він отримував грошове забезпечення. За підрахунками, сума незаконно отриманих коштів перевищила 224 тисячі гривень.

Командиру інкримінують пособництво в ухиленні від служби, вчинене за попередньою змовою, та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Військовослужбовцю, якому командир сприяв, оновили підозру без зміни кваліфікації — йому й надалі закидають ухилення від військової служби та шахрайство.

Нагадаємо, 11 липня 2025 року ДБР повідомило про підозру Віталію Шабуніну щодо ухилення від військової служби та використання автомобіля, призначеного для потреб Збройних сил.

Справа Віталія Шабуніна: що відомо

У повідомленні ДБР зазначає, що, мобілізувавшись у 2022 році, громадський активіст упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також слідством задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, хоча він був відсутній у військовій частині.

Правоохоронці наголосили, що процесуальна дія жодним чином не пов'язана з його професійною діяльністю.

Слідством також встановили, що Шабунін незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Він використовував автомобіль в особистих цілях, зокрема для пересування по Києву.

11 липня у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна провели обшуки за місцем служби, а також вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. У ЦПК розцінювали обшуки як "чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака".

10 липня голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін скаржився на переведення в іншу бригаду, ближче до лінії фронту в Харківській області. Активіст одразу згадав про свою обмежену придатність.