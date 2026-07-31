Тил за знайомством, фронт за мобілізацією: що має змінити у ЗСУ ревізія Драпатого

Армія на мільйон, але на фронті — лише третина. У ЗСУ розпочато масштабну перевірку комплектування — після того, як ДБР і СБУ викрили схеми продажу тилових посад, фіктивної служби депутатів та привласнення зарплат "мертвих душ". Що змінить аудит і як він вплине на боєздатність — у матеріалі Фокусу.

У Збройних Силах України розпочато перевірку укомплектування військових частин, про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Головна мета — оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків і корпусів, проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрямки для вдосконалення питань кадрового забезпечення.

Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту.

Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу.

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Ця реорганізація давно назріла. В українській армії фіксують випадки зловживань з грошовим забезпеченням, зокрема схеми, коли військові формально числяться на передовій, але фактично перебувають у тилу. Водночас їхні виплати в цей час отримує керівництво, про це розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Найбільш резонансною, за словами Решетилової, є схема, коли військові фактично не перебувають на передовій, але продовжують числитися там за документами. У таких випадках вони можуть передавати свої зарплатні картки керівництву, тоді як самі залишаються в тилу. Відомі випадки, коли подібні зловживання мали місце на рівні цілих підрозділів. Вона підкреслила, що це є кримінальним правопорушенням, і зазначила: до боротьби з такими схемами вже залучені як правоохоронні органи, так і Генеральний штаб.

"Військовослужбовець, де б він не проходив службу, повинен бути готовий рано чи пізно опинитися на лінії бойового зіткнення. Якщо ти служиш в армії, яке б завдання не виконував, ти повинен бути готовим виконувати й завдання в зоні бойових дій. І це не означає автоматичну загибель чи поранення, абсолютно ні", — пояснила вона.

Служба в тилу за зв’язками та за гроші

За прикладами далеко ходити не треба. Віталій Шабунін — голова Центру протидії корупції. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року він добровільно мобілізувався до ЗСУ. Однак його служба викликала великий інтерес: у липні 2026 року Державне бюро розслідувань повідомило Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. За даними слідства, він тривалий час не з’являвся на місці служби, перебуваючи у відрядженні в НАПК, тобто не перебував у військовій частині, а мешкав у Києві, але при цьому отримував повне грошове забезпечення. Сам активіст свою провину заперечує.

У травні 2026 року Шабунін повідомив про завершення служби через погіршення зору, але, знову ж таки, він жодного дня не брав участі в бойових діях. На момент звільнення — і в цьому йому пощастило — він мав звання старшого сержанта.

СБУ, ДБР та Нацполіція викрили нові схеми продажу "тилових" посад у ЗСУ та затримали організаторів махінацій, які переводили військових на "тилові" посади.

На Чернігівщині викрито командира військової частини, який за гроші переводив мобілізованих із бойових підрозділів до чернігівського гарнізону. Задокументовано, як фігурант перевів трьох військових у "тилові підрозділи" та "заробив" на них майже 2 мільйони гривень.

У Житомирській області затримано командира однієї з бригад ЗСУ, який влаштовував на роботу знайомих і родичів у своє з’єднання. При цьому "мобілізовані" фактично не виконували обов’язки військової служби, не з’являлися в підрозділах і перебували за адресами свого фактичного проживання. За це посадовець забирав банківські картки "підлеглих" і привласнював їхню зарплату. Таким чином він "заробив" 370 тисяч гривень.

У Хмельницькій області підозру висунули заступнику командира навчального центру ЗСУ, який за хабарі у розмірі 5 тисяч доларів США переводив мобілізованих до тилових військових частин. Для цього фігурант обіцяв написати рекомендаційні листи та вплинути на знайомих командирів військових частин.

Служба для формування політичного іміджу

І таких випадків — безліч. До речі, і командир Шабуніна, який дозволив його переведення до НАБУ, теж опинився під слідством. До того ж до нього є питання й щодо інших військовослужбовців та їхнього проходження служби, наприклад, щодо екс-генпрокурора Юрія Луценка, який теж перебував у цьому підрозділі. А якщо згадати, то багато колишніх чиновників, політиків, публічних осіб, артистів, як, наприклад, Козловський, Вакарчук та інші, фактично числилися на службі в ЗСУ, а насправді одягали форму лише для фотосесій.

У 2023 році депутатка Дніпропетровської обласної ради вирішила "підвищити" свій політичний імідж серед виборців та колег, "піти" до армії, але лише на папері. Вона попросила знайомого заступника командира однієї з військових частин замовити за неї слівце перед начальником навчального центру, щоб той просто оформив її в частині. Депутатка, справедливості заради, кілька разів відвідувала навчальний центр, куди її привозив водій, щоб передати документи, і поверталася додому з "цього страшного місця", як вона розповідала матері.

Пройшовши таким чином військову підготовку, депутатка продовжила фіктивну службу вже у підрозділі свого знайомого на посаді оператора у взводі розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Загалом же депутатка встигла нібито побути й телефоністкою, і "послужити" у групі комунікацій штабу. Фіктивна служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили працівники ДБР. Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплати за службу на суму понад 200 тисяч гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки.

Їй повідомлено про підозру в ухиленні від проходження військової служби шляхом іншого обману, вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства. Ті, хто допомагав їй "нести службу", також потрапили під дію кримінальних статей.

З мільйонної армії воює лише третина

Ні для кого не секрет, що ті, хто готовий платити або має хороші зв’язки, можуть непогано влаштуватися у ЗСУ, подалі від зони бойових дій. Це практикується вже давно, і багато хто з таких військовослужбовців, які, як то кажуть, не нюхали пороху, вже мають статус "учасника бойових дій" у кишені. І те, що новий головнокомандувач Михайло Драпатий розпочав саме з перевірки укомплектування, — це дуже правильно. Це дозволить виявити такі "мертві душі" і не тільки. За словами військового експерта Олега Жданова, ревізія у військах допоможе виправити ситуацію з роздутим штатом.

"Улюбленою фішкою Сирського були штурмові полки, штат яких роздутий до розмірів дивізій — там по 10–15 батальйонів, і ніхто достеменно не може сказати, скільки їх за штатом, скільки в наявності, скільки втрат. Друга улюблена фішка — формування нових бригад. Створюється штат, віддається наказ на формування, призначається комбриг, формується штаб бригади, а потім усе зводиться до відсутності особового складу. І ці новостворені штаби сидять на полігонах і чекають, коли ТЦК набере людей. Тобто керівництва в армії зараз набагато більше, ніж рядових солдатів", — зазначає в коментарі Фокусу експерт.

Тому, на думку Жданова, Драпатому не обійтися без аудиту військових частин. Головне питання — аудит боєздатності: чи є частина боєготовою. Боєготовність визначається укомплектованістю особовим складом.

"І правильно роблять, що забирають техніку та особовий склад у тилових штабів і направляють їх до бригад, які сьогодні ледь дають собі раду через брак людей на фронті. Є ймовірність, що перевірка виявить багато "мертвих душ" — тих, хто служить у тилу й чекає на щось незрозуміле. Вже писали, що зарплату віддають комбатам, щоб вони спокійно сиділи в тилу й займалися своїми справами. А при цьому виходить така арифметика: якщо брати лінію фронту та прифронтову зону, там усього близько 300–350 тисяч осіб, при тому що наша армія налічує близько мільйона. Виходить, що десь тиняються ці 600 тисяч осіб, які числяться у військах, але не беруть участі в бойових діях", — підкреслює Жданов.

З одного боку, не можна сказати, що ці 600 тисяч військовослужбовців є незатребуваними — вони обіймають штатні посади, щось роблять. Просто треба провести аудит і з’ясувати, де вони принесуть більшу користь — у тилу чи на фронті. Адже на передовій бійці місяцями чекають на ротацію, а їх ніким замінити при такій кількості військових у тилу.

"Треба з’ясувати, хто чим займається і де перебуває. Штат роздули, кількість бригад величезна. Треба перевірити укомплектованість. Це мають робити мобілізовані фахівці — сідати за роботу, розбиратися зі штатними одиницями, проводити звірку особового складу та визначати боєготовність. Сподіваюся, що новому головнокомандувачу це вдасться", — вважає військовий експерт.

Ті, хто пішов до СЗЧ на папері — у строю

Окрім того, що у ЗСУ числяться "мертві душі", є ще одна проблема, зазначає сержант у відставці Вадим Громов, — неможливість звільнитися за станом здоров’я, по суті, за інвалідністю. Лише колишній головнокомандувач Валерій Залужний за кілька місяців отримав звільнення, а ось тисячі бійців після важких поранень армія не відпускає.

"Після першого важкого поранення у 2023 році мене мали списати та надати другу групу інвалідності. Але на ВЛК мені сказали, що не можуть цього зробити, оскільки надійшов наказ. Мене залишили в армії, але в тилу. Однак через півроку я знову отримав поранення. Ось тільки після цього вдалося звільнитися. І таких військовослужбовців, яких в армії тримають до кінця, тисячі. Навіщо такий баласт, питається? Адже, за великим рахунком, від мене користі не було в тилу, оскільки тим, чим я займався, ще займалися троє людей, щоправда, цілком здорових, а могли все робити двоє", — розповідає Фокусу Вадим.

І ще одна проблема: тисячі тих, хто пішов у СЗЧ, формально продовжують числитися військовослужбовцями, але їхнє грошове забезпечення та інші види забезпечення призупиняються, а щодо них розпочинаються процедури кримінального переслідування або спеціальні механізми повернення. Тобто тисячі існують лише на папері.

Власне, в армії вже давно час навести лад, вважають військові, оскільки сьогодні навіть професійні військові відсиджуються в тилу, ховаючись за спинами тих, кого мобілізували, обіцяючи тилові посади через стан здоров’я, вік або ж відсутність досвіду служби, але саме вони зараз штурмують позиції та тримають оборону.

А тим часом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, за даними джерел, віддав розпорядження призупинити поповнення особового складу штурмових полків Сухопутних військ. Зокрема, це обмеження стосується як новомобілізованих, так і військовослужбовців, переведених з інших підрозділів.

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий — бойовий генерал нового покоління, який має репутацію рішучого командира та прихильника технологічної війни. Водночас за кожним його кроком стежитимуть особливо пильно, адже призначення відбулося на тлі "картонних" протестів та скандалу навколо конфлікту Михайла Федорова з Олександром Сирським.