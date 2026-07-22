Не стать "мясником" и сломать систему: что ждет Драпатого и как власть прикрылась "картонными" протестами

Новым главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый — боевой генерал нового поколения, имеющий репутацию решительного командира и сторонника технологической войны. В то же время за каждым его шагом будут следить особенно пристально, ведь назначение произошло на фоне "картонных" протестов и скандала вокруг конфликта Михаила Федорова с Александром Сырским. Фокус разбирался, с какими вызовами может столкнуться Драпатый и получит ли он реальные полномочия для реформирования армии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он сменит на этом посту Александра Сырского. В то же время новым начальником Генерального штаба станет генерал-майор Игорь Скибюк, который ранее бок о бок служил с Драпатым.

Кадровые решения были приняты после "картонных" протестов, участники которых сначала требовали вернуть Михаила Федорова в Министерство обороны, а впоследствии стали призывать и к смене главнокомандующего. Власти тогда уверяли, что прислушались к людям. Теперь Банковая переходит от заявлений к конкретным решениям, хотя официально назначение Драпатого напрямую с протестами не связывают.

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Зеленский сообщил, что совместно с Драпатым и Евгением Хмарой уже определил порядок дальнейших действий. Среди них — развитие украинских киберсил, изменения в подготовке военнослужащих, укрепление боевых подразделений и дальнейшее развитие корпусной системы.

Отдельным приоритетом президент назвал практичный и эффективный процесс мобилизации. Новое военное руководство также должно усилить удары на большие расстояния, наладить снабжение для ударов на средние и дальние расстояния и ускорить реализацию ключевых проектов в сфере противовоздушной обороны.

Речь идет, в частности, об антибаллистической программе "Фрейя", переговорах с Соединенными Штатами о лицензиях на производство систем Patriot и совместных оборонных программах с европейскими партнерами. В то же время Зеленский отметил, что для Сырского и бывшего начальника Генштаба Андрея Гнатова уже определен дальнейший формат службы.

После увольнения Сырский подвел итоги своей работы и заявил, что передает преемнику армию, которая не только держит оборону, но и наступает. По его словам, в течение 2026 года под его командованием украинские военные освободили около 700 квадратных километров территории.

"Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага", — заявил Сырский. Он выразил надежду, что наступательные действия ВСУ продолжатся.

На назначение Драпатого также отреагировал бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он поздравил нового главу армии и подчеркнул, что военная служба должна основываться на чести, моральных принципах и преданности долгу.

В то же время Залужный предупредил, что на новой должности Драпатому будет "очень тяжело" — значительно тяжелее, чем он сейчас может себе представить. Бывший начальник штаба выразил уверенность, что Драпатому не придется стыдиться своих решений, поскольку для человека чести долг важнее должностей, званий и наград.

Новое поколение армии: чего ожидать от Драпатого

Офицер штурмовых войск Денис Ярославский называет Михаила Драпатого представителем нового поколения украинских военных. По его словам, 43-летний генерал не прошел обучение в советской военной школе, а его командирский опыт формировался уже в ходе современной войны.

Ярославский, который лично служил вместе с Драпатым, отмечает, что даже на посту командующего Сухопутными войсками тот принципиально питался в общей столовой и общался с солдатами и младшими офицерами.

"Это была его принципиальная позиция — не отрываться от армии и войск. И я думаю, что сейчас это продолжится", — сказал офицер Фокусу.

Одним из главных преимуществ нового главнокомандующего Ярославский называет ориентацию на технологическую войну. Драпатый, по его словам, понимает, что Украина не сможет противопоставить России такое же количество личного состава, поэтому делает ставку на беспилотные системы, роботизацию и быстрое внедрение военных инноваций.

В качестве примера офицер привёл создание в Харькове хаба военного менеджмента, объединившего школу подготовки пилотов и технологические проекты. Когда соответствующую идею предложили Драпатому, который тогда возглавлял оперативно-тактическую группировку "Харьков", он поддержал её практически сразу.

"Он принял решение за две минуты и спросил: "Что от меня требуется?". Помог все реализовать, и этот хаб до сих пор работает. Драпатый очень быстро адаптируется к новым условиям войны, несмотря на всю громоздкость военной системы", — рассказал Ярославский.

В то же время ранее возможности Драпатого были ограничены вертикалью командования. По словам офицера, как кадровый военный он не обладал достаточными полномочиями, чтобы в полной мере внедрять в войсках свои решения. Должность главнокомандующего может предоставить ему необходимые полномочия для реализации реформ.

Одним из первых шагов Драпатого Ярославский советует передать территориальные центры комплектования из структуры Сухопутных войск в подчинение военных администраций.

"Именно военные администрации решают вопросы бронирования, поэтому они должны отвечать и за мобилизацию. ТЦК нужно вывести из Сухопутных войск и в целом из армии. Если Драпатый инициирует это, это станет первым шагом к серьёзным реформам", — считает офицер.

Отдельно Ярославский прокомментировал скандалы вокруг штурмового полка "Скеля", с которым ранее связывали Сырского. По его мнению, эта история была искусственно раздута, а проблемы отдельных военнослужащих неправильно распространили на все подразделение.

По словам офицера, в полк нередко направляли людей, от которых отказывались другие части, в частности военнослужащих с зависимостями и проблемным поведением. Конфликты внутри этого контингента и стали достоянием общественности, бросив тень на весь полк, который продолжает воевать на самых тяжелых направлениях.

Ярославский ожидает, что при новом главнокомандующем штурмовые полки будут преобразованы в современные роботизированные дроново-штурмовые подразделения. В их структуру должны быть интегрированы беспилотные системы, дальнобойные средства и наземные роботизированные комплексы.

"Мы должны отказаться от ситуации, когда в первую очередь штурмуют люди. Люди должны идти за рабочими местами. Я думаю, Драпатый это сделает, поскольку мы с ним тоже об этом говорили", — говорит Ярославский.

Драпатый под давлением общества: получит ли он мандат на реформы

Военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко считает, что после общественной критики предыдущего командования любой новый главнокомандующий будет работать под гораздо большим давлением. От него будут ожидать, что он не станет "мясником" или ретроградом, а ответственность за его решения частично ляжет и на президента.

По мнению Луценко, Михаил Драпатый обладает потенциалом, чтобы стать эффективным главнокомандующим. Он имеет репутацию порядочного и позитивного человека, способного сочетать решительность с отсутствием чрезмерной жесткости. Символической для него остается и история с БМП в Мариуполе, которая закрепила за Драпатым образ командира, готового действовать решительно.

В то же время первые шаги нового главнокомандующего пока остаются загадкой. Луценко подчеркивает, что армии нужна кадровая революция, однако само назначение еще не означает, что Драпатый получил мандат на радикальные изменения.

"О перспективах реформирования армии мы поймём, когда у нас появится министр обороны. Если его не будет, это тоже станет ответом", — говорит Луценко Фокусу.

Команда, политическое давление и фронт: вызовы для Драпатого

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев называет Михаила Драпатого волевым, энергичным человеком, который не боится брать на себя ответственность. Он знаком с генералом с 2014 года, когда обеспечивал оперативное сопровождение боевых действий в Луганской области.

"Он там блестяще проявил себя. Это были бои на границе с Российской Федерацией, когда он выводил подразделения из окружения. Это настоящий боевой офицер, прошедший все ступени карьерной лестницы с самого низа. Он прекрасно понимает, что такое Вооруженные силы Украины, саму структуру, их плюсы и минусы", — сказал Снегирев Фокусу.

По мнению эксперта, Драпатый уже неоднократно проявил себя как кризисный менеджер. Именно его перебросили в Харьковскую область после российского прорыва, а также на Покровское направление, где украинские силы провели контрнаступательные действия и снизили темпы продвижения россиян.

"Эти два примера наглядно свидетельствуют о том, что Драпатого использовали именно в роли кризисного менеджера для решения довольно серьезных проблем на линии боевого столкновения. А это говорит о его организаторских способностях", — пояснил он.

В то же время новому главнокомандующему придется работать в условиях сложной обстановки на фронте. По словам Снегирева, наибольшие вызовы в настоящее время сосредоточены в Донецкой области — на Константиновском, Лиманском и уже Славянском направлениях, где положение ухудшается.

Однако эффективность Драпатого будет зависеть не только от его личных качеств. Главный вопрос, по словам эксперта, — позволят ли новому главнокомандующему сформировать собственную команду и провести необходимые изменения в Генеральном штабе, системе планирования и непосредственного управления боевыми действиями.

"Главное — это наличие команды. Позволят ли ему прийти со своей командой и уже вместе проводить возможные изменения в системе Генштаба, в планировании и управлении боевой обстановкой", — продолжает Снегирев.

Отдельным фактором он называет возможные информационные и политические атаки. По мнению эксперта, с ними ранее сталкивались и Валерий Залужный, и Александр Сырский, независимо от эффективности их работы.

Снегирев считает, что кадровые решения в отношении главнокомандующих часто принимались не только по военным, но и по политическим соображениям. Именно поэтому Драпатому важно получить достаточно полномочий, чтобы его не "связывали по рукам" внешним давлением и публичными кампаниями.

Федорова "использовали", а Хмара станет противовесом Драпатому?

Отдельно Дмитрий Снегирев обращает внимание на возможное назначение Евгения Хмары на пост министра обороны. По мнению эксперта, появление представителя спецслужб во главе оборонного ведомства может создать отдельный центр влияния и стать своеобразным противовесом новому главнокомандующему.

"Если назначают генерала СБУ, это означает расширение возможностей спецслужб. Какое отношение СБУ имеет к армии? Это совершенно разные сферы деятельности. Говорить, что он будет профессиональным министром обороны, — значит снова видеть назначение не по профессиональным качествам, а по принципу личной преданности и политических соображений", — отметил Снегирев.

По его словам, система, при которой сосуществуют несколько центров влияния, использовалась еще во времена Леонида Кучмы. В таком случае одну влиятельную фигуру уравновешивают другой, поэтому назначение Хмары можно рассматривать именно как противовес Драпатому.

В этом контексте эксперт скептически оценивает и дальнейшие перспективы Михаила Федорова. Снегирев предполагает, что бывшего министра обороны могли использовать для обострения конфликта с Сырским, однако возвращать его на должность уже не планируют.

"Федоров теперь не понимает, почему его не возвращают на должность министра. Потому что им он пригодился — и всё. Его задача заключалась в том, чтобы торпедировать Сирского, не более того. Если человек за полгода не понял своих полномочий, для чего его назначали, это уже вопрос непосредственно к Федорову", — заявил эксперт.

Снегирев также отмечает, что постоянные смены руководства Министерства обороны не способствуют стабильной работе. Каждый новый глава ведомства приводит с собой собственную команду, которой требуется время, чтобы разобраться в круге ведения и наладить взаимодействие с военным командованием.

"Пятый министр обороны за этот период никак не способствует налаживанию нормальных рабочих отношений в самом министерстве. Каждый министр приводит свою команду, которой даже в условиях войны требуется как минимум месяц-два, чтобы войти в курс дела. Вот с чем может столкнуться Драпатый", — пояснил он.

Смену военного руководства на фоне "картонных" протестов эксперт оценивает критически. По его словам, попытки представить кадровые решения как ответ на настроения улицы могут размывать ответственность самой власти.

"Игра в демократию — "мы прислушались к улице" — в условиях войны губительна для государства. Драпатому фактически дают понять на примере Сырского, что он зависит от настроений улицы. Якобы дальнейшие кадровые решения будут приниматься с учетом настроений украинского народа. Но это фактически нивелирование или перекладывание ответственности: мол, не мы требовали отставки Сырского", — заявил Снегирев.

По его мнению, дальнейшие события покажут, что на самом деле стояло за назначением нового главнокомандующего: стремление укрепить обороноспособность страны или поиск очередного виновника системных проблем.

"Вопрос в том, что стоит за этим назначением: реальное укрепление обороноспособности или скрытая охота на ведьм. Драпатому я желаю прежде всего выдержки. Он действительно позитивный человек, но за него беспокоишься", — подытожил эксперт.

Напомним, бывший военный обозреватель Фокуса Игаль Левин пояснял, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый возглавил армию в один из самых сложных периодов войны — на фоне острой нехватки личного состава и вероятной будущей мобилизации в России. По его словам, Драпатому придётся принимать чрезвычайно сложные решения, нередко выбирая между плохим и ещё худшим, а также обеспечивать управляемость украинской армии в условиях войны.

Сам Михаил Драпатый после назначения поблагодарил президента Владимира Зеленского и министра обороны за доверие. Он также поблагодарил Александра Сырского за его работу и заверил, что будет ответственно выполнять свои обязанности и работать на благо украинских военных.