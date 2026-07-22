Не стати "м'ясником" і зламати систему: що чекає на Драпатого та як влада прикрилася "картонковими" протестами

Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий — бойовий генерал нового покоління, який має репутацію рішучого командира та прихильника технологічної війни. Водночас за кожним його кроком стежитимуть особливо прискіпливо, адже призначення відбулося на тлі "картонкових" протестів і скандалу навколо конфлікту Михайла Федорова з Олександром Сирським. Фокус розбирався, з якими викликами може зіткнутися Драпатий та чи отримає він реальні повноваження для реформування армії.

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України. Він замінить на посаді Олександра Сирського. Водночас новим начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк, який раніше пліч-о-пліч служив із Драпатим.

Кадрові рішення відбулися після "картонкових" протестів, учасники яких спочатку вимагали повернути Михайла Федорова до Міністерства оборони, а згодом почали закликати й до зміни головнокомандувача. У владі тоді запевняли, що людей почули. Тепер Банкова переходить від заяв до конкретних рішень, хоча офіційно призначення Драпатого безпосередньо з протестами не пов'язують.

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Зеленський повідомив, що разом із Драпатим та Євгенієм Хмарою вже визначив порядок подальших кроків. Серед них — розвиток українських кіберсил, зміни у підготовці військових, посилення бойових підрозділів і подальший розвиток корпусної системи.

Окремим пріоритетом президент назвав практичний та ефективний процес мобілізації. Нове військове керівництво також має посилити далекобійні удари, налагодити постачання для дипстрайків і мідстрайків та прискорити реалізацію ключових проєктів у сфері протиповітряної оборони.

Йдеться, зокрема, про антибалістичну програму "Фрея", переговори зі Сполученими Штатами щодо ліцензій на виробництво систем Patriot та спільні оборонні програми з європейськими партнерами. Водночас Зеленський зазначив, що для Сирського та колишнього начальника Генштабу Андрія Гнатова вже визначили подальший формат служби.

Після звільнення Сирський підбив підсумки своєї роботи та заявив, що передає наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й наступає. За його словами, протягом 2026 року під його командуванням українські військові звільнили близько 700 квадратних кілометрів території.

"Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу — з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога", — заявив Сирський. Він висловив сподівання, що наступальні дії ЗСУ продовжаться.

На призначення Драпатого також відреагував колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він привітав нового очільника армії та наголосив, що військова служба має ґрунтуватися на честі, моральних принципах і відданості обов'язку.

Водночас Залужний попередив, що на новій посаді Драпатому буде "дуже важко" — значно важче, ніж він зараз може уявляти. Ексголовком висловив упевненість, що Драпатому не доведеться соромитися своїх рішень, оскільки для людини честі обов'язок важливіший за посади, звання та нагороди.

Нове покоління армії: чого чекати від Драпатого

Офіцер штурмових військ Денис Ярославський називає Михайла Драпатого представником нового покоління українських військових. За його словами, 43-річний генерал не сформований радянською військовою школою, а його командирський досвід народжувався вже під час сучасної війни.

Ярославський, який особисто служив із Драпатим, зазначає, що навіть на посаді командувача Сухопутних військ той принципово харчувався у спільній їдальні та спілкувався із солдатами й молодшими офіцерами.

"Це була його принципова позиція — не відокремлювати себе від армії та війська. І я думаю, що зараз це продовжиться", — сказав офіцер Фокусу.

Однією з головних переваг нового головнокомандувача Ярославський називає орієнтацію на технологічну війну. Драпатий, за його словами, розуміє, що Україна не зможе протиставити Росії таку саму кількість особового складу, тому робить ставку на безпілотні системи, роботизацію та швидке впровадження військових інновацій.

Як приклад офіцер навів створення у Харкові хабу військового менеджменту, який об'єднав школу підготовки пілотів і технологічні проєкти. Коли відповідну ідею запропонували Драпатому, який тоді очолював оперативно-тактичне угруповання "Харків", він підтримав її практично одразу.

"Він ухвалив рішення за дві хвилини й запитав: "Що від мене потрібно?". Допоміг усе реалізувати, і цей хаб досі працює. Драпатий дуже швидко адаптується до нових умов війни, попри всю громіздкість військової системи", — розповів Ярославський.

Водночас раніше можливості Драпатого були обмежені вертикаллю командування. За словами офіцера, як кадровий військовий він не мав достатньої влади, щоб повною мірою впроваджувати у військах власні рішення. Посада головнокомандувача може дати йому необхідні повноваження для реалізації реформ.

Одним із перших кроків Драпатого Ярославський радить зробити передачу територіальних центрів комплектування зі структури Сухопутних військ у підпорядкування військових адміністрацій.

"Саме військові адміністрації вирішують питання бронювання, тому вони мають відповідати й за мобілізацію. ТЦК потрібно забрати із Сухопутних військ і загалом з армії. Якщо Драпатий це ініціює, це стане першим кроком до серйозних реформ", — вважає офіцер.

Окремо Ярославський прокоментував скандали навколо штурмового полку "Скеля", з яким раніше пов'язували Сирського. На його думку, ця історія була штучно роздута, а проблеми окремих військовослужбовців неправильно поширили на весь підрозділ.

За словами офіцера, до полку нерідко направляли людей, від яких відмовлялися інші частини, зокрема військовослужбовців із залежностями та проблемною поведінкою. Конфлікти всередині цього контингенту й стали публічними, кинувши тінь на весь полк, який продовжує воювати на найважчих напрямках.

Ярославський очікує, що за нового головнокомандувача штурмові полки трансформуватимуться у сучасні роботизовані дроново-штурмові підрозділи. До їхньої структури мають інтегрувати безпілотні системи, далекобійні засоби та наземні роботизовані комплекси.

"Ми повинні відійти від ситуації, коли штурмують передусім люди. Люди мають іти за роботами. Я думаю, Драпатий це зробить, оскільки ми з ним також про це говорили", — каже Ярославський.

Драпатий під тиском суспільства: чи отримає він мандат на реформи

Військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА Ігор Луценко вважає, що після суспільної критики попереднього командування будь-який новий головнокомандувач працюватиме під значно більшим тиском. Від нього очікуватимуть, що він не стане "м'ясником" або ретроградом, а відповідальність за його рішення частково лягатиме й на президента.

На думку Луценка, Михайло Драпатий має потенціал стати ефективним головкомом. Він має репутацію порядної та позитивної людини, яка здатна поєднувати рішучість без надмірної жорсткості. Символічною для нього залишається й історія з БМП у Маріуполі, яка закріпила за Драпатим образ командира, готового діяти рішуче.

Водночас перші кроки нового головкома поки залишаються загадкою. Луценко наголошує, що армії потрібна кадрова революція, однак саме призначення ще не означає, що Драпатий отримав мандат на радикальні зміни.

"Про перспективи реформування армії ми зрозуміємо, коли отримаємо міністра оборони. Якщо не отримаємо, це теж буде відповіддю", — каже Фокусу Луценко.

Команда, політичний тиск і фронт: виклики для Драпатого

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов називає Михайла Драпатого вольовою, енергійною людиною, яка не боїться брати на себе відповідальність. Він знайомий із генералом із 2014 року, коли забезпечував оперативний супровід бойових дій у Луганській області.

"Він там себе блискавично продемонстрував. Це були бої на кордоні з Російською Федерацією, коли він виводив підрозділи з оточення. Це реальний бойовий офіцер, який пройшов усі щаблі із самого низу. Він чудово розуміє, що таке Збройні сили України, саму структуру, її плюси й мінуси", — сказав Снєгирьов Фокусу.

На думку експерта, Драпатий уже неодноразово проявляв себе як кризовий менеджер. Саме його перекидали на Харківщину після російського прориву, а також на Покровський напрямок, де українські сили провели контрнаступальні дії та знизили темпи просування росіян.

"Ці два приклади яскраво свідчать, що Драпатого використовували саме в ролі кризового менеджера для розв'язання досить серйозних проблем на лінії бойового зіткнення. А це говорить про його організаційні здібності", — пояснив він.

Водночас новому головнокомандувачу доведеться працювати в умовах складної ситуації на фронті. За словами Снєгирьова, найбільші виклики наразі зосереджені на Донеччині — на Костянтинівському, Лиманському та вже Слов'янському напрямках, де становище погіршується.

Проте ефективність Драпатого залежатиме не лише від його особистих якостей. Головне питання, за словами експерта, — чи дозволять новому головкому сформувати власну команду та проводити необхідні зміни в Генеральному штабі, системі планування й безпосереднього управління бойовими діями.

"Основне — це наявність команди. Чи дадуть йому зайти зі своєю командою і вже разом проводити можливі зміни в системі Генштабу, у плануванні та керуванні бойовою ситуацією", — продовжує Снєгирьов.

Окремим чинником він називає можливі інформаційні та політичні атаки. На переконання експерта, із ними раніше стикалися і Валерій Залужний, і Олександр Сирський, незалежно від ефективності їхньої роботи.

Снєгирьов вважає, що кадрові рішення щодо головнокомандувачів часто ухвалювалися не лише з військових, а й із політичних міркувань. Саме тому Драпатому важливо отримати достатньо повноважень, щоб його не "зв'язували по руках" зовнішнім тиском та публічними кампаніями.

Федорова "використали", а Хмара стане противагою Драпатому?

Окремо Дмитро Снєгирьов звертає увагу на можливе призначення Євгенія Хмари міністром оборони. На думку експерта, поява представника спецслужб на чолі оборонного відомства може створити окремий центр впливу та стати своєрідною противагою новому головнокомандувачу.

"Якщо призначають генерала СБУ, це означає збільшення можливостей спецслужб. Яке відношення СБУ має до армії? Це абсолютно різний функціонал. Говорити, що він буде фаховим міністром оборони, — означає знову бачити призначення не за фаховістю, а за принципом особистої відданості й політичних міркувань", — зазначив Снєгирьов.

За його словами, система, за якої поруч існують декілька центрів впливу, використовувалася ще за часів Леоніда Кучми. Одну впливову фігуру в такому разі врівноважують іншою, тому призначення Хмари можна розглядати саме як противагу Драпатому.

У цьому контексті експерт скептично оцінює й подальші перспективи Михайла Федорова. Снєгирьов припускає, що колишнього міністра оборони могли використати для загострення конфлікту із Сирським, однак повертати його на посаду вже не планують.

"Федоров тепер не розуміє, чому його не повертають на посаду міністра. Тому що використали — і все. Його завдання було торпедувати Сирського, не більше того. Якщо людина за пів року не зрозуміла свого функціоналу, для чого її призначали, це вже питання безпосередньо до Федорова", — заявив експерт.

Снєгирьов також наголошує, що постійні зміни керівництва Міністерства оборони не сприяють стабільній роботі. Кожен новий очільник відомства приводить власну команду, якій потрібен час, щоб розібратися у функціоналі та налагодити взаємодію з військовим командуванням.

"П'ятий міністр оборони за цей період жодним чином не створює нормальних робочих відносин у самому міністерстві. Кожен міністр приводить свою команду, якій навіть в умовах війни потрібен щонайменше місяць-два, щоб увійти в курс справ. Ось із чим може зіткнутися Драпатий", — пояснив він.

Зміну військового керівництва на тлі "картонкових" протестів експерт оцінює критично. За його словами, спроби представити кадрові рішення як відповідь на настрої вулиці можуть розмивати відповідальність самої влади.

"Гра в демократію — "ми почули вулицю" — в умовах війни згубна для держави. Драпатому фактично дають зрозуміти на прикладі Сирського, що він залежить від настроїв вулиці. Начебто подальші кадрові рішення ухвалюватимуться з урахуванням настроїв українського народу. Але це фактично нівелювання або перекладання відповідальності: мовляв, не ми вимагали відставки Сирського", — заявив Снєгирьов.

На його думку, подальші події покажуть, що насправді стояло за призначенням нового головкома: бажання зміцнити обороноздатність країни чи пошук чергового відповідального за системні проблеми.

"Питання в тому, що стоїть за цим призначенням: реальне зміцнення обороноздатності чи приховане полювання на відьом. Драпатому я бажаю передусім витримки. Він справді позитивна людина, але за нього тривожно", — підсумував експерт.

Нагадаємо, колишній військовий оглядач Фокусу Ігаль Левін пояснював, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий очолив армію в один із найскладніших періодів війни — на тлі гострої нестачі особового складу та ймовірної майбутньої мобілізації в Росії. За його словами, Драпатому доведеться ухвалювати надзвичайно складні рішення, нерідко обираючи між поганим і ще гіршим, а також забезпечувати керованість українського війська в умовах війни.

Сам Михайло Драпатий після призначення подякував президенту Володимиру Зеленському та міністру оборони за довіру. Він також подякував Олександру Сирському за його роботу та запевнив, що відповідально виконуватиме свої обов'язки й працюватиме заради українських військових.