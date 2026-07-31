Драпатый приостановил пополнение штурмовых полков: в подразделениях опасаются, что будет дальше, — УП

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, по данным источников, распорядился приостановить пополнение личного состава штурмовых полков Сухопутных войск. В частности, это ограничение касается как новомобилизованных, так и военнослужащих, переведенных из других подразделений.

Как пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в четырёх штурмовых полках, соответствующее распоряжение вступило в силу с 26 июля.

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