Новый главком ВСУ: Драпатый официально приступил к работе и сделал важное заявление

Михаил Драпатый сообщил, что официально приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк, ранее командовавший Десантно-штурмовыми войсками.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил президента Украины за поддержку этого решения и отметил, что знаком с Игорем Скибюком с 2022 года, когда они вместе руководили операцией по освобождению Херсонской области.

"С тех пор я знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы", — сообщил Драпатый.

По его словам, за время командования Скибюка в Десантно-штурмовых войсках выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и другие.

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Драпатый также заявил, что впереди команду ждет сложная работа, поэтому они будут действовать "без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и с уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять".

По словам нового главнокомандующего ВСУ, президент поставил перед командованием задачу продолжить и усилить наступательные действия во всех сферах, планировать новые операции в тылу противника, развивать вооруженные силы и технологии, а также наращивать потенциал Вооруженных сил Украины.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ. При этом сообщалось, что начальником Генерального штаба может стать Владимир Горбатюк.

Ранее "Фокус" рассказывал о биографии Михаила Драпатого, который участвовал в боях за Мариуполь в 2014 году.