Новий головнокомандувач ЗСУ: Драпатий офіційно приступив до роботи і зробив важливу заяву

Михайло Драпатий повідомив, що офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України. Начальником Генерального штабу в його команді стане генерал-майор Ігор Скибюк, який раніше командував Десантно-штурмовими військами.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він подякував президенту України за підтримку цього рішення та зазначив, що знайомий з Ігорем Скибюком із 2022 року, коли вони разом керували операцією зі звільнення Херсонщини.

“Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи”, — повідомив Драпатий.

За його словами, під час командування Скибюка у Десантно-штурмових військах виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та інші.

Драпатий також заявив, що попереду на команду чекає складна робота, тому вони працюватимуть “без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт і допомагають Україні вистояти”.

Відео дня

За словами нового головнокомандувача ЗСУ, президент поставив перед командуванням завдання продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо й технології та нарощувати спроможності Збройних сил України.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський оголосив про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ. Водночас повідомлялося, що начальником Генерального штабу може стати Володимир Горбатюк.

Раніше Фокус розповідав про біографію Михайла Драпатого, який брав участь у боях за Маріуполь у 2014 році.