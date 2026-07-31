Драпатий призупинив поповнення штурмових полків: у підрозділах побоюються, що буде далі, — УП

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, за даними ЗМІ, розпорядився призупинити поповнення особового складу штурмових полків Сухопутних військ. Зокрема, це обмеження стосуються як новомобілізованих, так і переведення військовослужбовців з інших підрозділів.

Як пише видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела у чотирьох штурмових полках, відповідне розпорядження набуло чинності з 26 липня.

За словами співрозмовників видання, відтепер штурмові полки більше не отримують військовослужбовців із батальйонів резерву та через територіальні центри комплектування. Також призупинено переведення бійців з інших військових частин до штурмових підрозділів.

Поки що залишається можливість повернення військових, які самовільно залишили частину до 12 червня, через застосунок "Армія+". Проте, за словами джерел, навіть цей механізм опинився під питанням, адже частина військових уже вибула зі своїх підрозділів, очікуючи на переведення.

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За інформацією УП, це перше рішення вищого військового командування, яке обмежує комплектування штурмових полків. До цього 225-й окремий штурмовий полк та 425-й полк "Скеля", за даними співрозмовників видання, мали фактично безперервне поповнення особового складу. Зокрема, "Скеля" збільшила свою чисельність із передбачених 3–4 тисяч до понад 10 тисяч військовослужбовців.

Водночас інші штурмові підрозділи, зокрема 1-й та 475-й окремі штурмові полки, таких можливостей не мали, хоча, за словами джерел у Силах оборони, також демонстрували високу ефективність.

Видання зазначає, що рішення Драпатого стало першою реакцією військового керівництва після появи низки журналістських розслідувань про ймовірні катування, побиття та вбивства у штурмових полках і пов'язаній зі "Скелею" 155-й окремій механізованій бригаді.

За даними джерел "Української правди", нині серед військовослужбовців штурмових полків зростає невизначеність щодо їхнього майбутнього. Вони припускають, що нинішні обмеження можуть стати початком ширших змін у системі штурмових підрозділів.

Втім, інформацію, оприлюднену "Українською правдою", заперечила кореспондентка "ТСН" Юлія Кирієнко. За її словами, в одному зі штурмових підрозділів їй повідомили, що твердження про повне призупинення поповнення особового складу не відповідає дійсності.

Як пояснили співрозмовники журналістки, наразі триває перегляд системи комплектування підрозділів. Через формування нових бригад першочергове поповнення отримують саме новостворені військові частини. Водночас штурмові полки й надалі отримують свою частку новобранців відповідно до принципу справедливого розподілу особового складу.

Крім того, за словами джерел Кирієнко, наразі триває трансформація штурмових полків у Сили швидкого реагування, які нещодавно, за рішенням президента, очолив колишній командир 8-го корпусу Десантно-штурмових військ Дмитро Волошин.

Публікація Юлії Кирієнко у Telegram Фото: Скриншот

Також варто зауважити, що станом на момент публікації матеріалу Генеральний штаб ЗСУ офіційно не коментував інформацію щодо можливого призупинення поповнення штурмових полків.

Раніше Михайло Драпатий заявляв, що українська армія перебуває на етапі розвитку, поступово відмовляється від радянських підходів, стає більш сучасною та технологічною. За його словами, у ЗСУ також покращується підготовка військових, з'являється нове покоління командирів, а ставлення до особового складу поступово змінюється на краще.

Також 22 липня Фокус писав, що Михайло Драпатий офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. Крім того, начальником Генерального штабу стане генерал-майор Ігор Скибюк, який раніше командував Десантно-штурмовими військами