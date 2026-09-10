Минобороны подтвердило удар по Новому Уренгою: как росла география от 600 до 3000 км (инфографика)

Министерство обороны Украины подтвердило дальнобойный удар Сил специальных операций по Новому Уренгою, расположенному в 3000 км от украинской границы. При этом обратили внимание на рекордные дипстрайки с 2022 по 2026 год и на то, как украинцы по особому "изучают" географию России благодаря этим ударам. Как Украина наращивала глубину ударов по РФ в течение четырех лет войны и когда произошел излом и стремительный рост?

Украинцы могут изучать географию на примере дальних ударов по РФ, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. Ведомство подтвердило атаку на газоконденсатный завод в Ямало-Ненецком округе в городе Новый Уренгой. Также указано, что рекордный удар нанесли бойцы Сил специальных операций. В сообщении есть инфографика с рекордами предыдущих лет российско-украинской войны. Указаны дальность и населенные пункты: можно узнать о существовании городов в РФ, которые до сих пор были неизвестны.

"Вчера беспилотники нанесли удары по газоконденсатным заводам в Ямало-Ненецком округе", — отмечается в сообщении Минобороны Украины.

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Удары по РФ — дипломатические забастовки в Новом Уренгое и в других городах

На инфографике оборонного ведомства представлены данные о рекордных ракетных ударах, дальность которых за четыре года увеличилась в 4,6 раза:

2022 год — 650 км, Энгельс, Саратовская область;

2023 год — 700 км, Псков;

2024 год — 1500 км, Салават, Республика Башкортостан;

2025 год — 2000 км, Антипино, Тюменская область;

2026 год — 3000 км, Новый Уренгой, ЯНАО.

Удары по РФ — дипломатические забастовки в Новом Уренгое и других населенных пунктах в 2022–2026 годах Фото: Минобороны Украины

Если построить график с рекордами Сил обороны с 2022 по 2026 годы, то можно заметить стремительный скачок дальности в 2024 году. Минобороны не пояснило, с помощью каких средств поражения установили рекорды. В сети можно найти информацию о том, что попадание в городе Салават в 2024 — это удар по заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкирии, который моли нанести существовавшими на тот момент БПЛА "Лютый", "Бобер", "Ниндзя" или модифицированным А-22.

Удары по РФ — график дипломатических забастовок на 2022–2026 годы Фото: Фокус

Отметим, что вечером 9 сентября в сети появилась информация о звуках взрывов в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Местные жители опубликовали видео со столбами дыма над населенным пунктом. Кроме того, заметили возгорание на территории предприятия. Губернатор ЯНАО заявил, что действительно произошёл налёт дронов, но все они были сбиты средствами ПВО РФ, а обломки упали на территорию завода газоперерабатывающей отрасли. Между тем украинские OSINT-аналитики установили, что речь идет о поражении Новоуренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ) с мощностью переработки 19 млн тонн сырья в год. Позже удар подтвердили Силы специальных операций. Кроме того, в аккаунте компании Fire Point написали, что удар нанесли с помощью дрона FP-1, который преодолел расстояние в 3300 км.

Напоминаем, что 10 сентября Генштаб ВСУ назвал корабли, по которым нанесли удар в ночь на 9 сентября в Новороссийске. В сети появились кадры с результатами поражения: у одного корабля сорвало всё оборудование на корме.