Виробляє паливо для "Цирконів": чому ціллю FP-5 "Фламінго" став завод у Волгограді, — ЗМІ

В ніч на 11 вересня Сили оборони України завдали серії далекобійних ударів по російських підприємствах, включно з маловідомим заводом "Волгоградпромпроект" у місті Волгограді.

На цей завод "не пошкодували" крилатої ракети FP-5 "Фламінго", про що повідомили у компанії Fire Point. А видання Defense Express пояснило, чому "Волгоградпромпроект" варто було уразити.

Це унікальне виробництво так званої "сполуки ОФС", яка входить у тверде паливо балістичних та інших ракет, прискорювачів та реактивних снарядів.

Хімічне виробництво "Волгоградпромпроект" ніколи не фігурувало у переліку відомих представників оборонно-промислового комплексу РФ, але воно критично важливе для ракет на кшталт 9М723 ОТРК "Искандер" чи 3М22 "Циркон".

"Волгоградпромпроект" виробляє каталізатори горіння у твердому паливі на основі ферроцену та розробляє хімічні технології.

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З відомого лише за публічними судовими реєстрами у 2018 році, цей завод виробляв на рік по 18 тонн "продукту ОФС" на замовлення виробника твердого палива "Пермский пороховый завод".

Після 2022 року є згадки про п'ять контрактів цього пермського заводу на понад 1,4 млрд рублів із "Волгоградпромпроект".

"Якщо закуповується лише "продукт ОФС", це про понад 200 тонн. Цього достатньо для виробництва, залежно від рецептури, 10 000 - 20 000 тонн твердого палива, яке використовується у всіх твердопаливних російських ракетах, прискорювачах, а також реактивних снарядах", — зазначають журналісти.

Нині відомо, що станом на 2018 рік, окрім "Волгоградпромпроект" цей "продукт ОФС" вироблявся на підприємстві "Силан" у Липецькій області. Але дорожче та довше. Нині у публічному каталозі продукції "Силан" відсутній "продукт ОФС".

Водночас "Волгоградпромпроект" наголошує, що за рядом найменувань ключової продукції є її єдиним виробником у РФ.

Саме тому результативне ураження FP-5 заводу "Волгоградпромпроект" вдарить по можливості РФ виробляти тверде паливо, без якого неможливо виробництво цілого ряду ключового російського озброєння.

Нагадаємо, Фокус писав, що в ніч на 11 вересня у російському Волгограді пролунала серія вибухів, після чого у промисловій зоні здійнялася пожежа.

Нагадаємо, також цієї ночі безпілотники атакували російський Саратов. Після серії вибухів здійнялися пожежі на місцевому НПЗ та логістичному хабі Ozon.