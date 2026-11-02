Російський фрегат із ракетами "Циркон" узяв курс на Атлантику: що задумала РФ

Поки увага світу прикута до війни в Україні, Росія вивела в Атлантичний океан фрегат із гіперзвуковими "Цирконами" — попереду в корабля кілька місяців походу далеко від рідних берегів.

Російський фрегат "Адмірал Головко", озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон", покинув головну базу Північного флоту РФ у Сєвєроморську та взяв курс на Атлантичний океан. За заявою російського військового командування, найближчими місяцями екіпаж виконуватиме завдання в різних районах Світового океану. Серед заявлених цілей походу — демонстрація військово-морської присутності Росії в стратегічно важливих районах.

Про вихід корабля в море 2 листопада повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу Північного флоту РФ.

За даними російської сторони, протягом наступних кількох місяців корабель "Адмірал Головко" має діяти в різних районах Світового океану. Основними завданнями походу є демонстрація прапора та забезпечення військово-морської присутності Росії в оперативно важливих районах віддаленої океанської зони. Інших конкретних пунктів маршруту або завдань екіпажу в оприлюдненому повідомленні не назвали.

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Командир фрегата, капітан першого рангу Андрій Славін, запевнив, що екіпаж підготували до виконання поставлених завдань.

"Екіпаж повністю підготовлений до виконання поставленого завдання, корабель пройшов повний курс підготовки та готовий до виконання завдань у далекій морській зоні", — заявив він.

Перед виходом корабля з головної бази Північного флоту на його борту провели урочистий мітинг. Моряків напутствував заступник командира з'єднання ракетних кораблів капітан першого рангу Максим Ємельяненко.

Чим озброєний "Адмірал Головко"

"Адмірал Головко" — один із найновіших російських фрегатів проєкту 22350. Це багатоцільові фрегати, призначені для дій у морській та океанській зонах. Вони можуть використовуватися для боротьби з надводними кораблями й підводними човнами, ураження наземних цілей, а також протиповітряної та протичовнової оборони.

Корабель "Адмірал Головко" увійшов до складу Військово-морського флоту РФ 25 грудня 2023 року.

Він є носієм високоточної ракетної зброї великої дальності, зокрема гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон". Росія заявляє, що ці ракети здатні розвивати гіперзвукову швидкість і призначені для ураження морських та інших цілей. Крім того, російська сторона також заявляла про оснащення кораблів цього проєкту ракетними комплексами "Калібр" та "Онікс".

Як фрегат використовували раніше

"Адмірал Головко" не вперше іде у тривалий похід. Під час минулого далекого походу, який розпочався 2 листопада 2024 року, фрегат разом із російським танкером "Вязьма" діяв у різних районах Атлантичного океану та Середземного моря. Зокрема, екіпаж брав участь у російсько-єгипетських військово-морських навчаннях "Міст дружби — 2025". За повідомленнями російської сторони, під час цих маневрів фрегат "Адмірал Головко" разом із кораблем "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" застосовував гіперзвукову зброю по морській цілі в Середземному морі.

Загалом під час того походу фрегат пройшов понад 32 тисячі морських миль. 6 травня 2025 року він повернувся до Сєвєроморська. Таким чином, нинішній вихід у море — не перший дальній похід корабля.

Наразі російська сторона не повідомляла про конкретні райони, у яких фрегат виконуватиме завдання під час нового походу, або про можливі навчання за його участю.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня Сили оборони України атакували російський завод "Волгоградпромпроект", для ураження якого, за даними Fire Point, використали далекобійну ракету FP-5 "Фламінго". Підприємство виробляло компонент твердого ракетного палива, необхідний для виготовлення озброєння, зокрема ракет "Іскандер" і гіперзвукових "Цирконів".

Також Фокус писав, що в неділю, 25 жовтня, українські сили завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow по заводу "Енергія" в російському Єльці Липецької області, де виробляють батареї для "Іскандерів" та "Цирконів".