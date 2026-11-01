Одна из лучших зарядных станций для дома: плюсы и минусы Anker Solix C1000X Gen2 (фото)

Второе поколение зарядной станции Anker Solix C1000X предлагает отличные параметры: 2000 Вт, емкость 1024 Вт·ч и быструю зарядку всего за 49 минут.

При цене от 36 000 гривен модель зачастую может быть доступнее аналогов от EcoFlow и Bluetti, не уступая им в надежности. Фокус разобрал характеристики и отзмодели, выяснив все преимущества и недостатки.

Скорость зарядки и особенности версии Gen 2

Главный плюс станции перед аналогами — сетевая зарядка по технологии HyperFlash мощностью до 1600 Вт. Аккумулятор набирает 100% энергии за 49 минут. Это выручает при аварийных графиках, когда свет в домах дают всего на один час. При этом корпус стал на 14% компактнее и на 11% легче устройств схожей емкости: станция весит 11,3 кг и оснащена четырьмя розетками на 230 В.

Для зарядки ноутбуков производитель вывел на панель сразу два разъема Type-C мощностью по 140 Вт. На нагрузках до 200 Вт уровень шума вентиляторов не превышает 20 дБ — аппарат практически не слышно в жилой комнате.

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Технические характеристики Anker Solix C1000X Gen 2:

Емкость аккумулятора: 1024 Вт·ч (тип LiFePO4, 4000 циклов до 80% емкости, срок службы около 10 лет);

Номинальная мощность инвертора: 2000 Вт (пиковая — 2400-3000 Вт);

Выходной сигнал: чистая синусоида (230 В);

Разъемы на корпусе: 4 розетки 230 В, 2 порта USB-C по 140 Вт, 1 порт USB-C на 15 Вт, 1 порт USB-A (12 Вт), автоприкуриватель 12 В/10 А;

Зарядка от сети: встроенный блок на 1600 Вт (полный заряд за 49 минут);

Вход для солнечных панелей: порт XT60 мощностью до 600 Вт (зарядка за 1,8 часа);

Режим ИБП: переключение за 10 мс;

Размеры и вес: 384 х 208 х 244 мм; 11,3 кг;

Гарантия: 2 года.

Цена в Украине:

Anker Solix C1000X Gen 2 (2000 Вт / 1024 Вт·ч) — 35 999 грн.

Anker Solix C1000X Gen2 Фото: Anker

Что говорят покупатели в Украине: опыт использования

Владельцы проверили станцию во время осенних отключений и делятся следующими впечатлениями:

Питание бытовой техники: Станция держит двухкамерный холодильник на постоянной основе, а также запускает стиральную машину, кофеварку, электрочайник, микроволновку и фен в пределах лимита 2000 Вт.

Станция держит двухкамерный холодильник на постоянной основе, а также запускает стиральную машину, кофеварку, электрочайник, микроволновку и фен в пределах лимита 2000 Вт. Честные 49 минут зарядки: Покупатели подтверждают высокую скорость восстановления емкости от розетки, что помогает запасти энергию в короткие окна со светом. Мобильное приложение по Wi-Fi и Bluetooth работает стабильно и позволяет настраивать график зарядки под ночной тариф.

Покупатели подтверждают высокую скорость восстановления емкости от розетки, что помогает запасти энергию в короткие окна со светом. Мобильное приложение по Wi-Fi и Bluetooth работает стабильно и позволяет настраивать график зарядки под ночной тариф. Поведение при скачках сети: При резких перепадах напряжения в проводке станция в режиме ИБП может передать короткий импульс на подключенные приборы либо уйти в защитный сброс, отключив питание.

При резких перепадах напряжения в проводке станция в режиме ИБП может передать короткий импульс на подключенные приборы либо уйти в защитный сброс, отключив питание. Звуки реле и писк: Щелчок реле при включении розеток стал заметно громче, чем в первом поколении C1000. При работающем инверторе слышен тихий высокочастотный писк трансформатора.

Преимущества:

Полный заряд от розетки всего за 49 минут;

Высокая постоянная мощность инвертора 2000 Вт;

Легкий корпус весом 11,3 кг с четырьмя розетками;

Два порта Type-C с отдачей по 140 Вт;

Бесшумная работа при нагрузках до 200 Вт;

Батарея LiFePO4 с ресурсом 4000 циклов;

Стоит дешевле сопоставимых по мощности моделей конкурентов.

Недостатки:

Громкий щелчок реле при включении и выключении розеток;

Едва слышный писк инвертора под нагрузкой;

Чувствительность автоматики к резким скачкам напряжения в электросети.

Также Фокус писал про зарядную станцию с емкостью в 2,5 раза выше, чем у EcoFlow. Зарядная станция Marstek Venus-E имеет аккумулятор на 5120 Вт·ч при постоянной мощности 2500 Вт.