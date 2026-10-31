Емкость в 2,5 раза выше EcoFlow: мощная зарядная станция, о которой мало говорят (фото)

Зарядная станция Marstek Venus-E имеет аккумулятор на 5120 Вт·ч при постоянной мощности 2500 Вт. По цене модель конкурирует с EcoFlow Delta 3 Max Plus, предлагая в разы большую емкость, но есть свои нюансы.

Фокус собрал ключевые параметры этой домашней электростанции. Мы выяснили преимущества и недостатки устройства на практике, изучили отзывы покупателей и посчитали, сколько времени станция способна питать главные приборы в квартире.

Особенности Marstek Venus-E

Marstek Venus-E — это тяжелая стационарная система формата "все в одном", созданная для питания всего дома. Внутри установлен литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 5120 Вт·ч с ресурсом свыше 6000 циклов перезарядки. Инвертор мощностью 2500 Вт выдает чистую синусоиду и способен запускать насосы, холодильники, микроволновки и чайники.

Корпус весит 60 кг, защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 и охлаждается пассивно за счет конвекции. Внутри нет вентиляторов, поэтому аппарат работает практически неслышно (до 30-40 дБ).

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Главное ограничение, о котором важно знать — станция рассчитана прежде всего на интеграцию в распределительный щит через автомат ввода резерва (АВР), либо понадобится удлинитель: на корпусе всего одна розетка на 230 В, а USB-порты отсутствуют. Для умного дома предусмотрен сетевой порт LAN.

Зарядная станция Marstek Venus-E с разных ракурсов Фото: rozetka.com.ua

Характеристики Marstek Venus-E:

Емкость аккумулятора: 5120 Вт·ч (тип LiFePO4, более 6000 циклов до 80% емкости, срок службы до 15 лет);

5120 Вт·ч (тип LiFePO4, более 6000 циклов до 80% емкости, срок службы до 15 лет); Мощность инвертора: 2500 Вт (пиковая — 3500 Вт);

2500 Вт (пиковая — 3500 Вт); Выходной сигнал: чистая синусоида (230 В / 10.9 А);

чистая синусоида (230 В / 10.9 А); Разъемы на корпусе: 1 розетка AC 230 В (резервный выход), порт LAN (RJ45), коммуникационный порт RS485;

1 розетка AC 230 В (резервный выход), порт LAN (RJ45), коммуникационный порт RS485; Зарядка от сети: встроенный блок питания мощностью 2500 Вт (полный заряд за 2,5-3 часа);

встроенный блок питания мощностью 2500 Вт (полный заряд за 2,5-3 часа); Подключение к генератору: поддержка инверторных моделей;

поддержка инверторных моделей; Режим ИБП: 20 мс;

20 мс; Класс защиты и охлаждение: герметичный корпус IP65, безвентиляторная конструкция;

герметичный корпус IP65, безвентиляторная конструкция; Габариты и вес: 480 х 153 х 624 мм; вес — 60 кг;

480 х 153 х 624 мм; вес — 60 кг; Гарантия: 10 лет.

Цена в Украине:

Marstek Venus-E (2500 Вт / 5120 Вт·ч) — от 64 999 грн.

Для сравнения, EcoFlow Delta 3 Max Plus стоит 75 000 гривен при емкости всего 2048 Вт·ч, но, конечно, у этой модели и пиковая мощность до 6000 Вт, и 4 розетки, и разнообразие мобильных разъемов, среди ключевых преимуществ.

Мощность Marstek Venus-E Фото: rozetka.com.ua

Что говорят покупатели в Украине: плюсы и минусы Marstek Venus-E

Владельцы уже опробовали прибор в условиях отключений и отмечают следующие стороны модели:

Питание всей квартиры через щиток: Покупатели подтверждают, что станция обеспечивает энергией жилье при установке в щиток. Один из владельцев отметил, что для монтажа не нужно соглашаться на завышенные ценники электриков в 15-20 тысяч гривен — грамотный мастер устанавливает систему с переключателем резерва (АВР) примерно за 10-12 тысяч с учетом материалов, после чего блэкауты в квартире приносят меньше неудобств.

Покупатели подтверждают, что станция обеспечивает энергией жилье при установке в щиток. Один из владельцев отметил, что для монтажа не нужно соглашаться на завышенные ценники электриков в 15-20 тысяч гривен — грамотный мастер устанавливает систему с переключателем резерва (АВР) примерно за 10-12 тысяч с учетом материалов, после чего блэкауты в квартире приносят меньше неудобств. Расход энергии на реальном примере: Семья из трех человек проверила автономность в квартире на 55 кв. м. При одновременной работе двух ноутбуков, роутера, двухкамерного холодильника, света во всех комнатах, телевизора, периодического включения фена и трехкратного использования кофемашины за 7 часов без света батарея разрядилась всего на 47%.

Семья из трех человек проверила автономность в квартире на 55 кв. м. При одновременной работе двух ноутбуков, роутера, двухкамерного холодильника, света во всех комнатах, телевизора, периодического включения фена и трехкратного использования кофемашины за 7 часов без света батарея разрядилась всего на 47%. Сыроватое программное обеспечение: Главным минусом называют прошивку. Станция может самопроизвольно перезагружаться, если подключена к домашней сети одновременно по Wi-Fi и кабелю Ethernet. Покупатели рекомендуют сразу после покупки писать в техподдержку и запрашивать актуальную версию прошивки для стабильной работы.

Главным минусом называют прошивку. Станция может самопроизвольно перезагружаться, если подключена к домашней сети одновременно по Wi-Fi и кабелю Ethernet. Покупатели рекомендуют сразу после покупки писать в техподдержку и запрашивать актуальную версию прошивки для стабильной работы. Минимум разъемов и большой вес: Вес 60 кг делает прибор чисто стационарным — его ставят на пол или крепят к стене. Из-за наличия всего одной розетки понадобится хороший сетевой фильтр.

Сколько проработает техника от 5 кВт·ч (примерные расчеты)

С учетом потерь инвертора на преобразование тока (КПД около 85%) полезный запас энергии составляет примерно 4350 Вт·ч. При раздельной работе приборов можно рассчитывать на следующие ориентировочные показатели:

Двухкамерный холодильник (расход 60-80 Вт·ч с учетом пауз компрессора): от 54 до 70 часов непрерывного поддержания холода (до трех суток работы);

от 54 до 70 часов непрерывного поддержания холода (до трех суток работы); Рабочий компьютер с монитором (потребление 120-150 Вт): от 28 до 36 часов непрерывной эксплуатации;

от 28 до 36 часов непрерывной эксплуатации; Офисный ноутбук со средним расходом 40-50 Вт: около 85-100 часов работы (до 70 полных зарядок батареи);

около 85-100 часов работы (до 70 полных зарядок батареи); Wi-Fi роутер и терминал оптоволокна GPON (10-12 Вт): свыше 350-400 часов непрерывной связи (более двух недель без розетки);

свыше 350-400 часов непрерывной связи (более двух недель без розетки); Телевизор диагональю 50-55 дюймов (80-100 Вт): от 43 до 54 часов непрерывного просмотра;

от 43 до 54 часов непрерывного просмотра; Резервирование всей квартиры (свет, роутер, холодильник, насос отопления, зарядки при базовом расходе 200-250 Вт): от 17 до 22 часов жизни без перебоев.

Ранее сообщалось, что есть более дешевая зарядная станция для котла от Oukitel.

Также Фокус писал про лучшую альтернативу Bluetti. Рассказываем про зарядную станцию с вдвое большей емкостью, чем популярные аналоги.