Более дешевая зарядная станция для котла: какую модель покупают в Украине вместо EcoFlow (фото)

Зарядная станция Oukitel P2001 Plus обладает такой же емкостью и мощностью, как и EcoFlow DELTA 2 Max, однако стоит значительно дешевле.

Поскольку Oukitel P2001 Plus сегодня пользуется спросом в Украине, Фокус собрал основные характеристики и отзывы владельцев.

Характеристики Oukitel P2001 Plus

Oukitel P2001 Plus Фото: Скриншот

Oukitel P2001 Plus может похвастаться номинальной мощностью 2400 Вт и пиковой мощностью 4800 Вт, поэтому способна питать даже энергоемкие устройства. Устройство имеет батарею LiFePO4 емкостью 2048 Вт·ч, рассчитанной на 3500 циклов зарядки.

Для подключения Oukitel P2001 Plus оснащена четырьмя розетками переменного тока, четырьмя портами USB Type-C, двумя портами USB Type-A, двумя портами постоянного тока, автомобильной розеткой и разъемом XT60. Поддержка протокола PD на портах USB Type-C делает быструю зарядку доступной для большинства современных гаджетов.

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По данным Oukitel, станция заряжается от розетки мощностью 1800 Вт за 1,5 часа, тогда как солнечные панели способны обеспечить полную зарядку за 2,5 часа, если входная мощность будет достигать 1000 Вт. Также предусмотрена функция ИБП с переключением менее чем за 10 мс для защиты чувствительной техники.

Oukitel P2001 Plus поддерживает управление через приложение. К приложению можно подключиться с помощью Wi-Fi и Bluetooth. Основная информация о зарядке отображается на дисплее.

Цена Oukitel P2001 Plus в Украине — от 42 800 до 58 999 грн.

Отзывы об Oukitel P2001 Plus

Oukitel P2001 Plus Фото: Скриншот

Oukitel P2001 Plus, как правило, используется для резервного питания самой необходимой техники во время отключений электричества. По словам владельцев, она может питать котел, холодильник, светодиодные лампы и мощный компьютер в течение 6–7 часов. При подключении только холодильника станция способна проработать более 10 часов на одном заряде.

Судя по отзывам, в реальных условиях Oukitel P2001 Plus может зарядиться за 1 час при уровне разряда 50–70 %. При входной мощности 800 Вт зарядка от 25% до 80% занимает около 1,5 часа, а от 25% до 100% — 2 часа.

В то же время некоторые пользователи жалуются на некорректную работу мобильного приложения и режим ДЖБ, который срабатывает с задержкой. Станцию также невозможно полностью выключить с помощью кнопки, если в этот момент она подключена к сети.

Напомним, что Fossibot F2400 обладает емкостью, аналогичной EcoFlow DELTA 2 Max, однако по значительно более низкой цене.

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