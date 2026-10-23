Дешевша зарядна станція для котла: яку модель купують в Україні замість EcoFlow (фото)

Зарядна станція Oukitel P2001 Plus має ємність та потужність, як у EcoFlow DELTA 2 Max, однак коштує значно дешевше.

Оскільки Oukitel P2001 Plus сьогодні користується попитом в Україні, Фокус зібрав ключові параметри та відгуки власників.

Характеристики Oukitel P2001 Plus

Oukitel P2001 Plus Фото: Скріншот

Oukitel P2001 Plus може похвалитися номінальною потужністю 2400 Вт та піковою потужністю 4800 Вт, тож може живити навіть енергоємні пристрої. Пристрій оснащений батареєю LiFePO4 з ємністю 2048 Вт-год, розрахованою на 3500 циклів зарядки.

Для підключення Oukitel P2001 Plus має чотири AC-розетки, чотири порти USB Type-C, два порти USB Type-A, два DC-порти, автомобільну розетку та роз'єм XT60. Підтримка протоколу PD на портах USB Type-C робить швидку зарядку доступною для більшості сучасних гаджетів.

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За даними Oukitel, станція заряджається від розетки потужністю 1800 Вт за 1,5 години, тоді сонячні панелі здатні забезпечити повну зарядку за 2,5 години, якщо вхідна потужність сягатиме 1000 Вт. Також є функція ДБЖ з перемиканням менш ніж за 10 мс для захисту чутливої техніки.

Oukitel P2001 Plus підтримує керування через застосунок. До програми можна підключитись за допомогою Wi-Fi та Bluetooth. Основна інформація щодо зарядки відображається на дисплеї.

Ціна Oukitel P2001 Plus в Україні — від 42 800 до 58 999 грн.

Відгуки про Oukitel P2001 Plus

Oukitel P2001 Plus Фото: Скриншот

Oukitel P2001 Plus, як правило, використовується для резервного живлення найнеобхіднішої техніки під час відключень світла. За словами власників, вона може живити котел, холодильник, світлодіодні лампи та потужний комп’ютер впродовж 6-7 годин. При підключенні лише холодильника станція здатна протриматись понад 10 годин на одному заряді.

Судячи з відгуків, у реальному житті Oukitel P2001 Plus може зарядитись за 1 годину при розрядці 50-70%. При вхідній потужності 800 Вт на зарядку від 25% до 80% йде близько 1,5 години, а від 25% до 100% — 2 години.

Водночас деякі користувачі скаржаться на некоректну роботу мобільного додатка та режим ДЖБ, що спрацьовує з затримкою. Станцію також неможливо повністю виключити кнопкою, якщо в цей момент вона підключена до мережі.

Нагадаємо, Fossibot F2400 пропонує ємність аналогічну EcoFlow DELTA 2 Max, однак за значно нижчою ціною.

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