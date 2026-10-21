Дешевша альтернатива EcoFlow: яку зарядну станцію рекомендують в Україні (фото)

Зарядна станція Fossibot F2400 пропонує ємність як у EcoFlow DELTA 2 Max або EcoFlow DELTA 3 Max, однак за значно нижчою ціною.

Сьогодні Fossibot F2400 користується популярністю в Україні, тож Фокус вирішив зібрати характеристики цієї зарядної станції та відгуки користувачів.

Характеристики Fossibot F2400

Fossibot F2400 Фото: FOSSiBOT

Fossibot F2400 пропонує номінальну потужність 2400 Вт та пікову потужність 4800 Вт. Станція оснащена акумулятором LiFePO4 ємністю 2048 Вт·год, розрахованим на понад 3500 циклів зарядки, а також підтримує протоколи швидкої зарядки PD 3.0 для USB Type-C і QC 3.0 для USB Type-A.

Для підключення Fossibot F2400 має шість USB Type-C портів, чотири USB Type-A, два DC-виходи, автомобільну розетку та порти XT60 і Anderson. Вона може видавати чисту синусоїду і оснащена функцією ДБЖ, що робить її придатною для живлення чутливої електроніки.

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Сама станція може заряджатись від мережі з потужністю до 1100 Вт або від сонячних панелей. Ця модель також оснащена інформативним дисплеєм, вбудованим ліхтариком і ручкою для перенесення. Габарити пристрою становлять 386х284х321 мм при вазі 22 кг.

Відгуки користувачів

Fossibot F2400 Фото: FOSSiBOT

Серед основних переваг Fossibot F2400 українці відзначають велику ємність, високу потужність та відносно доступну ціну. Цю зарядну станцію, як правило, використовують при тривалих відключення світла для живлення холодильників, насосів, мікрохвильовок, ПК, роутерів та освітлення.

Деякі власники Fossibot F2400 використовують Fossibot F2400 як джерело безперебійного живлення (ДБЖ) для котла. За їхніми словами, при додатковому підключенні насосу та холодильника одного заряду вистачає приблизно на 8 годин. Повна зарядка станції займає близько 2 годин. Плюсами даної моделі також є тиха робота та ручний регулятор потужності, який дозволяє знизити споживання, щоб не перенавантажувати слабку проводку або генератор.

Серед недоліків Fossibot F2400 українці відзначають неможливість підключити додаткові акумулятори для розширення ємності, підтримку сонячних панелей лише до 500 Вт. Також варто враховувати, що ця модель заряджається повільніше, ніж конкуренти від EcoFlow.

Ціна Fossibot F2400 в Україні — від 43 250 грн до 62 999 грн.

Нагадаємо, зарядна станція Bluetti Elite 10 користується популярністю серед українців у сегменті до 15 000 грн.

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