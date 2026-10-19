Зарядна станція від надійного бренду до 15 000 грн: яка модель популярна в Україні (фото)

Bluetti Elite 10 позиціонується як зарядна станція для подорожей, проте вона також може виручити під час відключень світла, зажививши невелику техніку.

В Україні Bluetti Elite 10 є однією з найпопулярніших зарядних станцій у сегменті до 15 000 грн, тож Фокус зібрав ключові характеристики та результати тестів даної моделі.

Характеристики Bluetti Elite 10

Bluetti Elite 10 має номінальну потужність 200 Вт, пікову потужність до 300 Вт. Цього достатньо для смартфонів, ноутбуків, планшетів, портативних колонок, камер, роутерів та інших невибагливих пристроїв. Також є функція Power Lifting для короткочасних навантажень до 400 Вт.

Bluetti Elite 10 Фото: Bluetti

Ємність Bluetti Elite 10 становить 128 Вт-год. Теоретично, вона може накопичувати достатньо енергії для живлення енергозберігаючої лампочки протягом приблизно 15 годин. Окрім того, зарядна станція вже має вбудоване освітлення.

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Однією з переваг Bluetti Elite 10 також є набір портів. Зарядна станція пропонує повноцінну, хоч і малопотужну, розетку змінного струму, два порти USB-A по 15 Вт, один порт USB-C до 15 Вт, один порт USB-C з PD до 100 Вт і роз'єм DC5521 до 60 Вт. Ця конфігурація дозволяє живити до 6 пристроїв.

Керування Bluetti Elite 10 та відстеження зарядки відбувається через Bluetooth-застосунок. Також є режим ДБЖ з часом перемикання близько 10 мс. Зарядна станція має габарити 200×146×110 мм, важить близько 1,8 кг та обіцяє рівень шуму до 45 дБ.

Тестування Bluetti Elite 10

Експерт порталу Trusted Reviews Саймон Хендбі випробував Bluetti Elite 10, зазначивши, що при підключенні до постійного навантаження змінного струму потужністю 100 Вт зарядна станція забезпечила 114 Вт·год.

Bluetti Elite 10 Фото: Bluetti

Далі автор підключив до Bluetti Elite 10 інший пристрій, налаштувавши його на зарядку з потужністю 200 Вт, що призвело до вимкнення станції через перевантаження. Після цього Хендбі вдалося зібрати кілька інших пристроїв, які видавали навантаження близько 190 Вт. Зарядна станція при цьому видала 99 Вт·год, перш ніж вимкнутися.

Експерт також вирішив перевірити функцію ДБЖ. Він підключив Bluetti Elite 10 до свого ПК та мережевого сховища даних. Обидва пристрої працювали без збоїв, коли він кілька разів вмикав і вимикав вхідне живлення.

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Хоча Bluetti пропонує режим Power Lifting, який теоретично підтримує деякі пристрої живлення від мережі потужністю до 400 Вт, однак варто враховувати, що це працює лише на чисто резистивних пристроях, таких як обігрівачі.

Враховуючи всі отримані показники під час тестування Bluetti Elite 10, експерт оцінив ефективність для постійного струму лише 70,3 %, що є доволі невтішним результатом, тоді як ККД для змінного струму виявився досить хорошим — 82,6 %.

Нагадаємо, EcoFlow Delta 3 Plus стала найкращою зарядною станцією 2026 року за версією експертів TechRadar.

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