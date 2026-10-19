Зарядная станция от надежного бренда до 15 000 грн: какая модель популярна в Украине (фото)

Bluetti Elite 10 позиционируется как зарядная станция для путешествий, однако она также может пригодиться во время отключений электричества, обеспечивая питание небольшой техники.

В Украине Bluetti Elite 10 является одной из самых популярных зарядных станций в ценовом сегменте до 15 000 грн, поэтому Фокус собрал основные характеристики и результаты тестов данной модели.

Характеристики Bluetti Elite 10

Bluetti Elite 10 имеет номинальную мощность 200 Вт и пиковую мощность до 300 Вт. Этого достаточно для смартфонов, ноутбуков, планшетов, портативных колонок, камер, роутеров и других неприхотливых устройств. Также предусмотрена функция Power Lifting для кратковременных нагрузок до 400 Вт.

Bluetti Elite 10 Фото: Bluetti

Емкость Bluetti Elite 10 составляет 128 Вт·ч. Теоретически она способна накопить достаточно энергии для питания энергосберегающей лампочки в течение примерно 15 часов. Кроме того, зарядная станция уже оснащена встроенным освещением.

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Одним из преимуществ Bluetti Elite 10 также является набор портов. Зарядная станция оснащена полноценной, хотя и маломощной, розеткой переменного тока, двумя портами USB-A по 15 Вт, одним портом USB-C до 15 Вт, один порт USB-C с поддержкой PD до 100 Вт и разъем DC5521 до 60 Вт. Такая конфигурация позволяет питать до 6 устройств.

Управление Bluetti Elite 10 и отслеживание зарядки осуществляется через приложение по Bluetooth. Также имеется режим ИБП с временем переключения около 10 мс. Зарядная станция имеет габариты 200×146×110 мм, весит около 1,8 кг и обеспечивает уровень шума до 45 дБ.

Обзор Bluetti Elite 10

Эксперт портала Trusted Reviews Саймон Хендби протестировал Bluetti Elite 10 и отметил, что при подключении к постоянной нагрузке переменного тока мощностью 100 Вт зарядная станция обеспечила 114 Вт·ч.

Bluetti Elite 10 Фото: Bluetti

Далее автор подключил к Bluetti Elite 10 другое устройство, настроив его на зарядку мощностью 200 Вт, что привело к отключению станции из-за перегрузки. После этого Хендби удалось собрать несколько других устройств, которые создавали нагрузку около 190 Вт. Зарядная станция при этом выдала 99 Вт·ч, прежде чем отключиться.

Эксперт также решил проверить работу ИБП. Он подключил Bluetti Elite 10 к своему ПК и сетевому хранилищу данных. Оба устройства работали без сбоев, когда он несколько раз включал и выключал входящее питание.

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Хотя Bluetti предлагает режим Power Lifting, который теоретически поддерживает питание некоторых устройств от сети мощностью до 400 Вт, однако следует учитывать, что он работает только с чисто резистивными устройствами, такими как обогреватели.

С учетом всех показателей, полученных в ходе тестирования Bluetti Elite 10, эксперт оценил эффективность при постоянном токе всего в 70,3 %, что является довольно неутешительным результатом, тогда как КПД при переменном токе оказался достаточно хорошим — 82,6 %.

Напомним, что EcoFlow Delta 3 Plus была признана лучшей зарядной станцией 2026 года по версии экспертов TechRadar.

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