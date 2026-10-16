Какую зарядную станцию купить для обогревателя: 3 лучшие модели от Anker (фото)

Портативные зарядные станции могут работать с некоторыми обогревателями, однако важно правильно рассчитать необходимую мощность. В экстренных ситуациях эксперты советуют выбирать менее мощные обогреватели, которые медленнее разряжают аккумулятор, и сосредоточиться на обогреве одной изолированной комнаты.

Компания Anker предлагает несколько надежных зарядных станций для питания обогревателей различной мощности. Лучшие варианты 2026 года перечислены в статье на официальном сайте бренда.

Anker SOLIX C1000

Anker SOLIX C1000 Фото: Скриншот

Компактная зарядная станция Anker SOLIX C1000 имеет номинальную мощность 1800 Вт, пиковую мощность 2400 Вт и емкость аккумулятора 1056 Вт·ч. Она может выручить во время кратковременных отключений света, но не справится с постоянным обогревом жилья.

Anker SOLIX C1000 подойдет для маломощных нагревательных приборов, таких как электроодеяла и грелки. Зарядная станция также может питать керамические обогреватели и тепловентиляторы мощностью до 1800 Вт, но следует учитывать, что при работе обогревателя на полной мощности в 1500–1800 Вт время работы составит всего около 30–35 минут.

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Anker SOLIX S2000

Anker SOLIX S2000 Фото: popularmechanics.com

Модель Anker SOLIX S2000 сочетает в себе портативность и мощность. Она обладает емкостью аккумулятора 2010 Вт·ч, номинальной выходной мощностью 1500 Вт и пиковой мощностью до 3000 Вт.

Anker SOLIX S2000 хорошо подходит для обогревателей низкой и средней мощности, особенно от 300 до 700 Вт. Она также может обеспечивать питание других важных устройств во время отключения электричества, включая освещение, телефоны, Wi-Fi-роутеры и небольшую бытовую технику.

Anker SOLIX F3800 Plus

Anker SOLIX F3800 Plus Фото: cnet.com

Зарядная станция Anker SOLIX F3800 Plus обеспечивает номинальную выходную мощность 6000 Вт и пиковую мощность 9000 Вт. В базовой конфигурации емкость составляет 3840 Вт·ч, однако ее можно увеличить с помощью дополнительных аккумуляторов.

Anker SOLIX F3800 Plus позиционируется как зарядная станция для резервного питания дома, поэтому может питать практически любые типы бытовых обогревателей, если их мощность не превышает 6000 Вт.

Напомним, что компания Anker недавно анонсировала портативную зарядную станцию SOLIX S5000, способную обеспечивать питание холодильника более 3 дней.

Фокус также сообщал, что Anker Solix F3800 способна обеспечить резервное питание целой квартиры во время отключения электричества.