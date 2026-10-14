UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Зарядная станция для питания всего дома: какую модель советуют эксперты в 2026 году (фото)

Зарядная станция Anker Solix F3800
Anker Solix F3800 | Фото: TechRadar

Зарядные станции с выходной мощностью от 6000 Вт могут служить источником резервного питания в случае отключений электроэнергии. Одной из таких моделей является Anker Solix F3800.

В 2026 году Anker Solix F3800 была признана лучшей зарядной станцией высокой мощности по итогам тестирования TechRadar.

Anker Solix F3800 имеет аккумулятор емкостью 3840 Вт·ч, номинальную мощность 6000 Вт и пиковую мощность 9000 Вт. При необходимости емкость можно увеличить до 26,9 кВт·ч с помощью дополнительных аккумуляторных блоков.

Дисплей Anker Solix F3800
Anker Solix F3800
Фото: TechRadar

По данным Anker, зарядная станция способна включить кондиционер или даже зарядить электромобиль. В ходе испытаний она без проблем справилась с питанием обогревателей, ноутбуков, роутера, освещения и других устройств.

Опрос

Зарядную станцию какого бренда вы используете?

Опрос открыт до

Anker Solix F3800 оснащена тремя розетками переменного тока для ИБП и тремя стандартными розетками переменного тока, портом переменного тока NEMA 14-50, порт переменного тока L14-30R, порт постоянного тока, три порта USB-C и два порта USB-A. Также имеется входной порт для автомобиля и порты для двух солнечных панелей.

Видео дня
Портативная электростанция Anker Solix F3800
Anker Solix F3800
Фото: TechRadar

Для более надежного электроснабжения дома во время отключений электроэнергии эксперты рекомендуют использовать Anker Solix F3800 в сочетании с системой Anker F800 Home Power System.

Вес Anker Solix F3800 в базовой комплектации составляет 60 кг. Для удобства зарядная станция оснащена колесами и ручкой.

Напомним, по итогам тестирования Bluetti AC180T оказалась лучшей зарядной станцией со сменными аккумуляторами.

Фокус также сообщал, что компания Anker анонсировала зарядную станцию SOLIX S5000, способную питать большинство бытовых приборов.