Зарядная станция для питания всего дома: какую модель советуют эксперты в 2026 году (фото)
Зарядные станции с выходной мощностью от 6000 Вт могут служить источником резервного питания в случае отключений электроэнергии. Одной из таких моделей является Anker Solix F3800.
В 2026 году Anker Solix F3800 была признана лучшей зарядной станцией высокой мощности по итогам тестирования TechRadar.
Anker Solix F3800 имеет аккумулятор емкостью 3840 Вт·ч, номинальную мощность 6000 Вт и пиковую мощность 9000 Вт. При необходимости емкость можно увеличить до 26,9 кВт·ч с помощью дополнительных аккумуляторных блоков.
По данным Anker, зарядная станция способна включить кондиционер или даже зарядить электромобиль. В ходе испытаний она без проблем справилась с питанием обогревателей, ноутбуков, роутера, освещения и других устройств.
Зарядную станцию какого бренда вы используете?
Anker Solix F3800 оснащена тремя розетками переменного тока для ИБП и тремя стандартными розетками переменного тока, портом переменного тока NEMA 14-50, порт переменного тока L14-30R, порт постоянного тока, три порта USB-C и два порта USB-A. Также имеется входной порт для автомобиля и порты для двух солнечных панелей.
Для более надежного электроснабжения дома во время отключений электроэнергии эксперты рекомендуют использовать Anker Solix F3800 в сочетании с системой Anker F800 Home Power System.
Вес Anker Solix F3800 в базовой комплектации составляет 60 кг. Для удобства зарядная станция оснащена колесами и ручкой.
Напомним, по итогам тестирования Bluetti AC180T оказалась лучшей зарядной станцией со сменными аккумуляторами.
Фокус также сообщал, что компания Anker анонсировала зарядную станцию SOLIX S5000, способную питать большинство бытовых приборов.