Лучшая зарядная станция со сменными батареями: какую модель советует эксперт (фото)

Зарядная станция Bluetti AC180T выделяется среди конкурентов возможностью горячей замены аккумуляторов, что может выручить при длительных отключениях света.

Помимо сменных аккумуляторов, Bluetti AC180T может похвастаться многофункциональной системой охлаждения и льдогенератором. Эксперт портала TechRadar пришел к выводу, что это самая лучшая зарядная станция в своем классе.

Bluetti AC180T позиционируется как модель для кемпинга и путешествий на автомобиле. По словам автора обзора, зарядная станция показала себя удивительно эффективной как во время питания различных устройств, так и в качестве охладителя.

Bluetti AC180T Фото: TechRadar

Зарядная станция имеет приличный набор портов и может играть роль источника бесперебойного питания (ИБП). Отдельно эксперт отметил возможность легко заменить батареи, когда они разряжаются.

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Номинальная мощность Bluetti AC180T составляет 1800 Вт, однако она может выдерживать скачки до 2700 Вт, что важно для запуска некоторых приборов. Для хранения энергии используются сменные LiFePO₄ аккумуляторы 1433 Вт·ч.

Bluetti AC180T Фото: TechRadar

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

Как отмечает автор, Bluetti AC180T нельзя назвать самой мощной зарядной станцией, однако соотношение характеристик делает ее лучшим вариантом со сменными аккумуляторами в 2026 году.

Bluetti AC180T Фото: TechRadar

Цена Bluetti AC180T в Украине – от 37 600 до 40 990 грн.

Напомним, Anker анонсировала портативную зарядную станцию SOLIX S5000 емкостью 5 кВтч.

Фокус также сообщал, что эксперт испытал зарядную станцию Bluetti Elite 300.