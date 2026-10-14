Найкраща зарядна станція зі змінними батареями: яку модель радить експерт (фото)
Зарядна станція Bluetti AC180T вирізняється серед конкурентів можливістю гарячої заміни акумуляторів, що може виручити під час тривалих відключень світла.
Окрім змінних акумуляторів, Bluetti AC180T може похвалитися багатофункціональною системою охолодження та льодогенератором. Експерт порталу TechRadar дійшов висновку, що це найкраща зарядна станція у своєму класі.
Bluetti AC180T позиціонується як модель для кемпінгу та подорожей автомобілем. За словами автора огляду, зарядна станція показала себе напрочуд ефективною як під час живлення різних пристроїв, так і в якості охолоджувача.
Зарядна станція має пристойний набір портів та може виконувати роль джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Окремо експерт відзначив можливість легко замінити батареї, коли вони розряджаються.
Номінальна потужність Bluetti AC180T становить 1800 Вт, проте вона може витримувати стрибки до 2700 Вт, що важливо для запуску деяких приладів. Для зберігання енергії використовуються змінні LiFePO₄ акумулятори 1433 Вт·год.
Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб?
Як зазначає автор, Bluetti AC180T не можна назвати найпотужнішою зарядною станцією, однак співвідношення характеристик робить її найкращим варіантом зі змінними акумуляторами у 2026 році.
- Ціна Bluetti AC180T в Україні — від 37 600 до 40 990 грн.
Нагадаємо, Anker анонсувала портативну зарядну станцію SOLIX S5000 ємністю 5 кВт·год.
Фокус також повідомляв, що експерт випробував зарядну станцію Bluetti Elite 300.