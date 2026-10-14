Найкраща зарядна станція зі змінними батареями: яку модель радить експерт (фото)

Зарядна станція Bluetti AC180T вирізняється серед конкурентів можливістю гарячої заміни акумуляторів, що може виручити під час тривалих відключень світла.

Окрім змінних акумуляторів, Bluetti AC180T може похвалитися багатофункціональною системою охолодження та льодогенератором. Експерт порталу TechRadar дійшов висновку, що це найкраща зарядна станція у своєму класі.

Bluetti AC180T позиціонується як модель для кемпінгу та подорожей автомобілем. За словами автора огляду, зарядна станція показала себе напрочуд ефективною як під час живлення різних пристроїв, так і в якості охолоджувача.

Bluetti AC180T Фото: TechRadar

Зарядна станція має пристойний набір портів та може виконувати роль джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Окремо експерт відзначив можливість легко замінити батареї, коли вони розряджаються.

Видео дня

Номінальна потужність Bluetti AC180T становить 1800 Вт, проте вона може витримувати стрибки до 2700 Вт, що важливо для запуску деяких приладів. Для зберігання енергії використовуються змінні LiFePO₄ акумулятори 1433 Вт·год.

Bluetti AC180T Фото: TechRadar

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Як зазначає автор, Bluetti AC180T не можна назвати найпотужнішою зарядною станцією, однак співвідношення характеристик робить її найкращим варіантом зі змінними акумуляторами у 2026 році.

Bluetti AC180T Фото: TechRadar

Ціна Bluetti AC180T в Україні — від 37 600 до 40 990 грн.

Нагадаємо, Anker анонсувала портативну зарядну станцію SOLIX S5000 ємністю 5 кВт·год.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував зарядну станцію Bluetti Elite 300.