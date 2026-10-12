Живить більшість домашніх приладів: експерт випробував зарядну станцію Bluetti Elite 300 (фото)

Зарядна станція Bluetti Elite 300 пропонує чудовий баланс високої ємності, портативності та універсальності, що підтвердилось під час тестування у реальних умовах.

Bluetti Elite 300 підходить для великої кількості побутових приладів, тож може виручити під час відключень світла. Враженнями від тестування зарядної станції поділився експерт порталу PCMag Майкл Лідік.

Ключові характеристики

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Bluetti Elite 300 забезпечує номінальну вихідну потужність 2400 В та пікову вихідну потужність 4800 Вт. Ємність зарядної станції становить 3 кВт·год, що є доволі великим показником для моделі такого розміру.

Лідік також похвалив конфігурацію вихідних портів, зазначивши, що це один з найкращих наборів, який йому доводилось зустрічати на компактній електростанції. Європейська версія має дві розетки змінного струму, 2 порти USB Type-C, 2 порти USB Type-A, автомобільний прикурювач та DC-роз'єм.

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Дизайн та керування

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Попри солідну ємність, Bluetti Elite 300 займає доволі мало місця. Зарядна станція важить близько 26 кг та має габарити 36,6 × 30,5 × 29,75 см.

Як пояснює експерт, система охолодження Elite 300 передбачає, що повітря надходитиме через передню частину станції та виходитиме через задню. Це допомагає зменшити загальний розмір станції.

Дисплей Bluetti Elite 300 показує вхідну та вихідну потужність, активність змінного та постійного струму, залишок заряду, приблизний час заряджання або розряджання та іншу інформацію про роботу.

Застосунок Bluetti дозволяє контролювати вхідну та вихідну потужність, регулювати швидкість зарядки від мережі змінного струму, налаштовувати режими роботи та керувати бездротовим з’єднанням зі смартфона.

Зарядка Bluetti Elite 300

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Станція підтримує зарядку змінного струму потужністю 1800 Вт з увімкненим режимом режиму, тоді як режим Turbo пропонує близько 1400 Вт. Стандартний та тихий режими ще більше зменшують цю потужність приблизно до 1200 Вт та 800 Вт відповідно.

Bluetti Elite 300 може заряджатись від сонячних панелей потужністю до 1200 Вт. Змінний струм та сонячну енергію також можна комбінувати для отримання вхідної потужності до 2400 Вт, що дозволить напрочуд швидко зарядити станцію.

Однак варто враховувати, що сонячна вхідна потужність 1200 В вимагає ретельного налаштування панелі через обмеження вхідної напруги. Під час тестування максимальна спостережувана сонячна потужність становила приблизно 1100 Вт.

Вихідна потужність Bluetti Elite 300

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Тестування показало, що Bluetti Elite 300 справляється з більшістю побутових приладів. Інвертор Elite 300 потужністю 2400 Вт забезпечує достатню безперервну потужність для живлення електроінструментів, холодильників та обладнання для автофургонів.

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Щоб перевірити можливості станції, автор одночасно підключив до неї два тостери, блендер і фен. Виявилось, що інвертор може короткочасно видавати приблизно 3300 Вт протягом п'яти секунд, але тривала робота вище номінальної потужності 2400 Вт запускає систему захисту і виходи вимикаються.

Окрім того, Лідік відзначив хорошу енергоефективність Bluetti Elite 300. Експерт виміряв приблизно 2810 Вт·год корисної енергії змінного струму від акумулятора ємністю приблизно 3014 Вт·год, або близько 93% номінальної ємності. Це чудовий результат для електростанції такого розміру.

У режимі очікування споживання постійного струму становило приблизно 3,75 Вт, тоді як з увімкненим інвертором змінного струму споживалося приблизно 15 Вт. Це важливо для такої техніки, як холодильники, які циклічно вмикаються та вимикаються протягом дня.

Нагадаємо, компанія Anker анонсувала портативну зарядну станцію SOLIX S5000 з номінальною потужністю 4500 Вт.

Фокус також повідомляв, що Explorer 2000 V2 сьогодні є найпопулярнішою зарядною станцією від Jackery.