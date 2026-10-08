Найпопулярніша зарядна станція Jackery в Україні: яка модель користується попитом (фото)

Jackery Explorer 2000 V2 позиціонується як відносно доступна, потужна та портативна зарядна станція, яка може заживити майже будь-який побутовий прилад у разі відключення світла.

В Україні Explorer 2000 V2 сьогодні є найпопулярнішою зарядною станцією від Jackery. З огляду на це, Фокус зібрав ключові характеристики та результати тестів цієї моделі.

Характеристики Jackery Explorer 2000 V2

Jackery Explorer 2000 V2 Фото: Jackery

Jackery Explorer 2000 V2 використовує акумулятор LiFePO4 з ємністю 2042 Вт-год. Номінальна потужність зарядної станції становить 2200 Вт, тоді як пікова потужність становить 4400 Вт. Це означає, що вона підходить для пристроїв з високим пусковим струмом.

У європейській версії Jackery Explorer 2000 V2 є стандартні 2 розетки змінного струму, два порти USB Type-C, один порт USB Type-A та автомобільний прикурювач. Станція може заряджатись від звичайної електромережі, автомобіля та сонячних панелей.

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Jackery Explorer 2000 V2 Фото: Jackery

Jackery Explorer 2000 V2 має габарити 33,5×26,4×29,2 см та важить 17,9 кг. Також є вбудований дисплей, світлодіодний ліхтар, підтримка Wi-Fi та Bluetooth, а також функція ДБЖ з автоматичним перемиканням за 20 мс у разі вимкнення світла.

Тестування Jackery Explorer 2000 v2

Jackery Explorer 2000 V2 Фото: Jackery

Експерт порталу TechRadar Оуайн Вільямс випробував Jackery Explorer 2000 V2, зазначивши, що ця зарядна станція має достатньо потужності для живлення більшості техніки, мікрохвильові печі, кавоварки або електричні пилки.

Тести показали, що Jackery Explorer 2000 V2 може живити стандартний ноутбук та Wi-Fi роутер приблизно 20 годин, невеликий електричний туристичний холодильник приблизно 2 повні дні, а також високошвидкісний промисловий вентилятор приблизно 14 годин.

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За 25 хвилин живлення аерофритюрниці рівень заряду Jackery Explorer 2000 V2 знизився лише на 20%. Водночас експерт не рекомендує одночасно підключати до зарядної станції два прилади, що виробляють тепло.

Нагадаємо, Anker Solix S2000 пропонує вдвічі більшу ємність, ніж більшість конкурентів з аналогічною потужністю,

Фокус також повідомляв, що Jackery Explorer 100 Plus стала однією з найпопулярніших моделей у категорії до 5000 грн.