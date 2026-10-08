Самая популярная зарядная станция Jackery в Украине: какая модель пользуется спросом (фото)

Jackery Explorer 2000 V2 позиционируется как относительно доступная, мощная и портативная зарядная станция, способная обеспечить питанием практически любой бытовой прибор в случае отключения электричества.

В Украине Explorer 2000 V2 сегодня является самой популярной зарядной станцией от Jackery. Учитывая это, Фокус собрал основные характеристики и результаты тестов этой модели.

Характеристики Jackery Explorer 2000 V2

Jackery Explorer 2000 V2 Фото: Jackery

Jackery Explorer 2000 V2 использует аккумулятор LiFePO4 емкостью 2042 Вт·ч. Номинальная мощность зарядной станции составляет 2200 Вт, а пиковая мощность может достигать 4400 Вт. Это означает, что она подходит для устройств с высоким пусковым током.

В европейской версии Jackery Explorer 2000 V2 имеются две стандартные розетки переменного тока, два порта USB Type-C, один порт USB Type-A и автомобильный прикуриватель. Станция может заряжаться от обычной электросети, автомобиля и солнечных панелей.

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Jackery Explorer 2000 V2 Фото: Jackery

Jackery Explorer 2000 V2 имеет размеры 33,5×26,4×29,2 см и весит 17,9 кг. Также в устройстве есть встроенный дисплей, светодиодный фонарь, поддержка Wi-Fi и Bluetooth, а также функция ИБП с автоматическим переключением за 20 мс в случае отключения электричества.

Тестирование Jackery Explorer 2000 v2

Jackery Explorer 2000 V2 Фото: Jackery

Эксперт портала TechRadar Оуайн Уильямс протестировал Jackery Explorer 2000 V2 и отметил, что эта зарядная станция обладает достаточной мощностью для питания большинства устройств, таких как микроволновые печи, кофеварки или электрические пилы.

Тесты показали, что Jackery Explorer 2000 V2 может обеспечивать питание стандартного ноутбука и Wi-Fi-роутера примерно 20 часов, небольшой электрический туристический холодильник примерно 2 полных дня, а также высокоскоростной промышленный вентилятор примерно 14 часов.

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За 25 минут работы аэрофритюрницы уровень заряда Jackery Explorer 2000 V2 снизился всего на 20 %. При этом эксперт не рекомендует одновременно подключать к зарядной станции два прибора, выделяющих тепло.

Напомним, что Anker Solix S2000 обладает вдвое большей емкостью, чем большинство конкурентов с аналогичной мощностью,

Фокус также сообщал, что Jackery Explorer 100 Plus стала одной из самых популярных моделей в категории до 5000 грн.