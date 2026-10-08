Обзор зарядной станции Anker Solix S2000 2026 года: в чем ее основные преимущества (фото)

Зарядная станция Anker Solix S2000 весит чуть больше, чем большинство конкурентов с аналогичной мощностью, но обладает вдвое большей емкостью.

Зарядная станция Anker Solix S2000 официально доступна в Европе с 4 сентября 2026 года. Своими впечатлениями от тестирования устройства поделились эксперты портала Notebookcheck.

Характеристики Anker Solix S2000

Anker Solix S2000 Фото: notebookcheck.com

Anker Solix S2000 имеет габариты 20,8 × 28,2 × 32,3 см и весит всего 16,2 кг. Это удивительно компактная модель для емкости 2 кВт·ч. Зарядная станция использует обычные LFP-аккумуляторы, рассчитанные на 6000 циклов зарядки, после чего емкость снизится до 80%.

Номинальная выходная мощность Anker Solix S2000 составляет до 1500 Вт, тогда как пиковая мощность может достигать 3000 Вт. Имеются четыре розетки переменного тока, два порта USB Type-C и два порта USB Type-A.

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Для зарядки станции от домашней розетки или генератора предусмотрен один стандартный вход мощностью до 1600 Вт. Также имеется порт XT60i, который позволяет заряжать электростанцию мощностью до 400 Вт от солнечной панели или автомобиля.

Использование и управление Anker Solix S2000

Anker Solix S2000 Фото: notebookcheck.com

Кнопка питания Anker Solix S2000 расположена в правом верхнем углу рядом с USB-портами. Она служит для включения и выключения розеток переменного тока.

Дисплей Anker Solix S2000 отображает уровень заряда аккумулятора, а также текущие процессы зарядки вместе с оставшимся временем. Кроме того, эту информацию можно просмотреть через приложение Anker, доступное для iOS и Android.

Зарядная станция поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, поэтому ею можно управлять на большом расстоянии. Приложение предлагает различные режимы работы, включая аварийную и быструю зарядку. Выход переменного тока и экран можно настроить на автоматическое отключение после определенного периода бездействия для экономии энергии. Также можно установить пределы заряда и разряда аккумуляторных элементов, установить обновления прошивки и включить push-уведомления в режиме ИБП в случае отключения электроэнергии.

Тестирование Anker Solix S2000

Как отмечают авторы обзора, выходная мощность в 1500 Вт не является особенно большой. Мощности Anker Solix S2000 достаточно для такой техники, как холодильник и морозильная камера, однако мощный фен не обязательно будет работать непрерывно на максимальном режиме.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

В издании отдельно отметили эффективность зарядной станции. Тесты показали, что при постоянно включенном устройстве и активированном режиме кондиционирования она расходует лишь чуть более 10 % заряда аккумулятора за 24 часа. Это значительно меньше, чем у многих других зарядных станций, которые обычно разряжаются в течение нескольких дней в таких условиях.

Anker Solix S2000 также хорошо работает под нагрузкой. Из заявленной емкости в 2 000 Вт·ч экспертам удалось получить чуть более 1 900 Вт·ч при постоянной нагрузке переменного тока около 250 Вт. Таким образом, КПД составил целых 95%.

Однако следует учитывать, что во время зарядки с мощностью 1100 Вт через счетчик прошло чуть более 2400 Вт·ч, из которых чуть более 82 % поступило в аккумулятор. Авторы также отметили, что Anker отказалась от встроенных светодиодных фонарей, чтобы уменьшить вес устройства.

Напомним, что Jackery Explorer 100 Plus — одна из самых популярных компактных зарядных станций в ценовом диапазоне до 5 000 грн.

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