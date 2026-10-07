Зарядная станция от надежного бренда до 5000 грн: какая модель популярна среди украинцев (фото)

Jackery Explorer 100 Plus является самой компактной зарядной станцией бренда. Она предназначена для питания небольших устройств во время отключений электричества или в дороге.

В Украине Jackery Explorer 100 Plus является одной из самых популярных зарядных станций в своей ценовой категории, поэтому Фокус решил собрать ключевые параметры данной модели.

Характеристики Jackery Explorer 100 Plus

Jackery Explorer 100 Plus Фото: Jackery

Зарядная станция Explorer 100 Plus имеет емкость 31 000 мАч и номинальную мощность 128 Вт, что делает ее значительно мощнее большинства обычных повербанков, которые, как правило, обеспечивают мощность до 65 Вт. Jackery обещает до 2000 циклов зарядки с сохранением 80% от первоначальной емкости.

Что касается портов, Explorer 100 Plus оснащён двумя разъёмами USB-C и одним USB-A. Каждый порт USB-C отдельно может обеспечивать до 100 Вт по протоколу Power Delivery, тогда как USB-A выдает до 18 В. Оба порта USB-C также работают в режиме входа и принимают до 100 Вт.

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Jackery Explorer 100 Plus имеет размеры 12,6x8,65x8,7 см и весит всего 965 г. Это чрезвычайно портативная модель, которая помещается в ладони. Спереди расположен компактный дисплей, на котором отображаются текущая выходная мощность, уровень заряда аккумулятора, предупреждения о высоких и низких температурах, а также оставшееся время зарядки и разрядки.

Что можно заряжать с помощью Jackery Explorer 100 Plus

Jackery Explorer 100 Plus Фото: Jackery

Jackery Explorer 100 Plus разработана для небольших устройств, поддерживающих зарядку через USB мощностью до 100 Вт. Зарядная станция может питать смартфоны, планшеты, ноутбуки, а также мелкие гаджеты, такие как наушники, смарт-часы или фонарики.

Цена Jackery Explorer 100 Plus в Украине — от 4 729 грн до 6 399 грн.

Напомним, что зарядная станция Aferiy P280 обеспечивает более высокую номинальную мощность по сравнению с аналогичными по емкости моделями конкурентов — EcoFlow и Bluetti.

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