Более дешевая, но мощная альтернатива EcoFlow: какую зарядную станцию рекомендуют эксперты (фото)

Зарядная станция Aferiy P280 обеспечивает более высокую номинальную мощность по сравнению с аналогами от EcoFlow и Bluetti, а также заряжается довольно быстро.

Aferiy P280 отлично подойдет тем, кто ищет мощную зарядную станцию по разумной цене в 2026 году. К такому выводу пришли эксперты портала Basic Tutorials по итогам тестирования.

Характеристики Aferiy P280

Aferiy P280

Aferiy P280 оснащена аккумулятором емкостью 2048 Вт·ч и имеет номинальную мощность 2800 Вт, что является внушительными показателями. Европейская версия станции оснащена 13 выходными портами, что позволяет одновременно питать множество устройств.

Зарядная станция оснащена 3 розетками переменного тока 220–240 В, 4 портами USB-C, из которых 2 поддерживают сверхбыструю зарядку PD 140 Вт, 2 порта USB-A, один автомобильный прикуриватель, 2 выхода постоянного тока DC5521 и один высокотоковый выход XT60.

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Aferiy P280 имеет габариты 398 x 280 x 315 мм и весит 21,6 кг. По мнению экспертов, зарядную станцию нельзя назвать компактной, но встроенные ручки делают её удобной для транспортировки. Пластиковый корпус выглядит прочным, а дисплей хорошо читается даже на улице.

Тестирование Aferiy P280

Aferiy P280

Aferiy P280 продемонстрировала довольно быструю зарядку, восстановив уровень заряда с 27% до 100% менее чем за 2 часа. Aferiy обещает зарядку от 0 до 80% за 55 минут, однако результат, полученный в ходе тестов, тоже хороший.

В ходе испытания эксперты подключили к Aferiy P280 ноутбук, смартфон и утюжок для волос. Все устройства работали без каких-либо сбоев и разрядили устройство примерно на 1–2 %, поэтому станция хорошо подходит для питания небольшой техники. Авторы намеренно не доводили номинальную непрерывную мощность 2800 Вт до предела.

В издании отметили, что во время быстрой зарядки Aferiy P280 слышны вентиляторы. Учитывая входную мощность примерно 1800 Вт, уровень шума был вполне приемлемым.

Aferiy против EcoFlow

EcoFlow DELTA 2 Max Фото: TechRadar

Аналогом Aferiy P280 по емкости и типу аккумулятора можно считать EcoFlow DELTA 2 Max или более новую модель EcoFlow DELTA 3 Max. При аналогичной ёмкости Aferiy предлагает несколько большую мощность по более низкой цене.

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В Украине Aferiy P280 стоит от 44 500 грн, тогда как цены на EcoFlow DELTA 2 Max и EcoFlow DELTA 3 Max составляют от 52 000 грн и от 60 000 грн соответственно. По словам экспертов, зарядные станции EcoFlow кажутся более совершенными с точки зрения программного обеспечения и экосистемы, однако Aferiy предлагает удивительно солидные характеристики за свою цену.

Напомним, что Bluetti Elite 100 Mini отличается гораздо лучшим соотношением ёмкости и габаритов, чем большинство конкурентов.

Фокус также сообщал, что EcoFlow Trail 200 DC стала одной из самых популярных зарядных станций стоимостью до 10 000 грн.