Зарядная станция EcoFlow до 10 000 грн: какая модель популярна в Украине в 2026 году (фото)

Портативная зарядная станция EcoFlow Trail 200 DC обеспечивает мощность 220 Вт, позволяет одновременно заряжать до четырёх устройств и отличается компактным корпусом, устойчивым к ударам и падениям.

В Украине EcoFlow Trail 200 DC является одной из самых популярных зарядных станций стоимостью до 10 000 грн. Учитывая это, Фокус собрал основные характеристики и результаты тестирования данной модели.

Характеристики EcoFlow Trail 200 DC

EcoFlow TRAIL 200 DC Фото: EcoFlow

EcoFlow Trail 200 DC имеет емкость 192 Вт·ч (60 000 мА·ч), что эквивалентно емкости 6 стандартных портативных зарядных устройств. Общая выходная мощность зарядной станции составляет до 220 Вт.

Устройство весит чуть менее 2 кг и оснащено удобной встроенной ручкой для переноски. Спереди расположен небольшой монохромный экран, на котором в режиме реального времени отображаются процент заряда, входная и выходная мощность.

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Что касается портов, EcoFlow Trail 200 DC оснащен двумя USB Type-C (140 Вт и 100 Вт) и двумя USB Type-A (по 12 Вт), поэтому может одновременно заряжать до 4 устройств. Один из портов USB Type-C также поддерживает быструю зарядку Power Delivery.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

Зарядка самой станции осуществляется через USB-C. Для автономного питания предусмотрена возможность зарядки от солнечных батарей, совместимая со складными панелями EcoFlow мощностью 45 Вт или 60 Вт.

EcoFlow обещает до 5 лет автономной работы на открытом воздухе, подчеркивая высокое качество аккумуляторных элементов и интеллектуальную систему BMS. Trail 200 DC имеет пять уровней защиты, гарантирующих отсутствие повреждений при падениях. Также доступен водонепроницаемый чехол для переноски.

Что может заряжать EcoFlow Trail 200 DC

EcoFlow TRAIL 200 DC Фото: EcoFlow

EcoFlow Trail 200 DC способна одновременно питать несколько небольших устройств. Эта зарядная станция предназначена для таких гаджетов, как смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, портативные колонки, портативные фонари, powerbankи, роутеры, камеры и дроны. Благодаря встроенному вентилятору корпус должен оставаться относительно прохладным при умеренной нагрузке.

Цена EcoFlow TRAIL 200 DC в Украине — 8 687 грн.

Напомним, что портативная зарядная станция Oupes Mega 1 Lite продемонстрировала удивительно быструю зарядку в ходе тестирования.

Фокус также сообщал, что эксперт протестировал зарядную станцию Bluetti Elite 200 V2 с номинальной мощностью 2600 Вт.