Запускает практически любую технику: эксперт испытал зарядную станцию Bluetti Elite 200 V2 (фото)

Портативная зарядная станция Bluetti Elite 200 V2 способна не только заряжать смартфоны и ноутбуки во время отключений электричества, но и питать некоторые более энергоемкие бытовые приборы.

Bluetti Elite 200 V2 может на некоторое время заменить розетку практически для любых нужд. Своими впечатлениями от тестирования зарядной станции поделился эксперт портала Letem svetem Applem Иржи Филип.

Характеристики Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 обладает емкостью 2073,6 Вт·ч, номинальной мощностью 2600 Вт и пиковой мощностью 3900 Вт. Такое сочетание позволяет запускать довольно энергоемкие электроприборы, такие как чайники, мощные фены и т. п.

По данным Bluetti, аккумулятор Elite 200 V2 сохраняет не менее 80 % первоначальной ёмкости даже после 6000 циклов зарядки. Это делает данную модель хорошим выбором для длительного использования.

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Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 может одновременно питать до 7 устройств. Помимо классических розеток переменного тока, имеются два порта USB-C, каждый с максимальной мощностью 100 Вт, два порта USB-A мощностью 15 Вт и автомобильная розетка 12 В/10 А.

Сама станция заряжается от розетки мощностью 2300 Вт до 80 % примерно за 1,1 часа. Также доступно не менее 1000 Вт при зарядке от солнечной панели. При благоприятной погоде это займет примерно 2,4 часа.

Bluetti Elite 200 V2 весит 24,2 кг и имеет габариты 350 × 250 × 323,6 мм. Хотя её нельзя назвать лёгкой, эксперт отметил относительно хорошую портативность.

Тестирование Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2

Чтобы проверить возможности Bluetti Elite 200 V2, Филип использовал ее так, как будто ему пришлось столкнуться с реальными отключениями света или оказаться вне зоны доступа электрической сети.

По словам эксперта, ноутбуки, телефоны, планшеты и даже Wi-Fi-роутер оказались незначительной нагрузкой для Bluetti Elite 200 V2. Два порта USB-C по 100 Вт были особенно полезными для ноутбука, поскольку позволяли не доставать классический адаптер питания и не занимать розетку переменного тока.

Что касается бытовой техники, Bluetti Elite 200 V2 хорошо справилась с работой электрического чайника и микроволновой печи. Однако следует учитывать, что нагревательные приборы гораздо быстрее разряжают станцию.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

Автор отметил низкий уровень шума, быструю зарядку от розетки и возможность управления зарядной станцией через приложение с помощью Wi-Fi и Bluetooth.

В итоге Филип подчеркнул, что емкости Bluetti Elite 200 V2 недостаточно для обеспечения электроэнергией всего дома во время отключения электричества в течение нескольких дней, однако это хороший резервный источник для кратковременного питания. Единственным существенным недостатком Bluetti Elite 200 V2 является то, что ее нельзя расширить с помощью дополнительных аккумуляторов.

Цена Bluetti Elite 200 V2 в Украине — от 50 990 грн до 57 500 грн.

Bluetti Elite 200 V2

Напомним, что Fossibot F1200 сегодня является одной из самых популярных зарядных станций в Украине стоимостью до 25 000 грн.

Фокус также писал о лучших зарядных станциях мощностью от 2 300 Вт, которые можно будет купить в 2026 году.