Популярная зарядная станция до 25 000 грн: какая модель пользуется спросом в Украине (фото)

Компактная зарядная станция Fossibot F1200 обладает достаточной мощностью для питания большинства бытовых приборов, гаджетов и даже некоторых видов мощной техники.

Поскольку Fossibot F1200 является одной из самых популярных зарядных станций в Украине стоимостью до 25 000 грн, Фокус решил собрать основные характеристики данной модели.

Fossibot F1200

Fossibot F1200 имеет номинальную мощность 1200 Вт и пиковую мощность 2400 Вт, что позволяет ей питать некоторые энергоемкие приборы. Зарядная станция использует аккумулятор LiFePO4 емкостью 1024 Вт·ч, рассчитанный на 4000 циклов зарядки.

Выходные порты Fossibot F1200 включают две розетки переменного тока 230 В, два порта USB Type-C, два порта USB Type-A, автомобильную розетку и разъем XT60. Порты USB Type-C поддерживают мощность до 100 Вт и 20 Вт, а USB Type-A предлагает до 18 Вт.

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Порты Fossibot F1200 Фото: Скриншот

Fossibot F1200 также может использоваться в качестве источника бесперебойного питания (ИБП), что является полезной функцией в случае отключения света или резких колебаний напряжения в сети. Устройство оснащено дисплеем, встроенным фонариком и удобной ручкой для переноски.

Сама станция заряжается от сети 230 В с мощностью до 1000 Вт. Для полной зарядки требуется около 1,2 часа. Кроме того, возможна зарядка от солнечной панели мощностью до 200 Вт.

Какую технику может заряжать FOSSiBOT F1200

Fossibot F1200 Фото: Скриншот

Fossibot F1200 может заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки через порты USB Type-C мощностью до 100 Вт или розетки 220 В. Емкости должно хватить примерно на 80 зарядок обычного смартфона или 12 зарядок стандартного ноутбука.

Зарядная станция также может питать телевизоры, роутеры, модемы, лампы и холодильники мощностью до 1200 Вт. Можно подключить некоторые нагревательные приборы мощностью до 1200 Вт, такие как кофеварки, микроволновые печи и чайники, но они будут быстро разряжать аккумулятор.

Следует учитывать, что, несмотря на пиковую мощность 2400 Вт, зарядная станция Fossibot F1200 не сможет обеспечить работу техники, потребляющей более 1200 Вт в постоянном режиме, например, электроплит или мощных электроинструментов.

Цена FOSSiBOT F1200 в Украине — от 22 491 грн.

Напомним, что компания DJI выпустила зарядную станцию Power Auro 2000 Elite, обеспечивающую номинальную мощность до 2000 Вт и пиковую мощность 2200 Вт.

Фокус также писал о лучших зарядных станциях от EcoFlow, Anker, DJI, Bluetti и Jackery для различных видов техники.